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B2B-Center разработал брендированную ЭТП для компании Mixit

Российский бренд косметики Mixit вывел закупки на торговую площадку B2B-Center. Индивидуальная площадка, интегрированная в систему B2B-Center, объединяет торги и процедуры на продажу всех производственных площадок, лаборатории и складского комплекса Mixit, а также сервисы управления поставщиками и аналитики.

«Наша компания много лет разрабатывает инновационные beauty-продукты, развивает собственное производство, совершенствует каналы продаж, — сказала Елена Назарова, один из основателей компании Mixit. — Когда встал вопрос о повышении эффективности и цифровизации закупок, мы протестировали несколько ведущих российских электронных торговых площадок. И одним из вариантов выбрали B2B-Center по совокупности таких параметров как вариативность настроек, количество поставщиков в процедурах, качество клиентской поддержки, многолетняя экспертиза и возможность легкой интеграции с внутренними ИТ-системами».

Брендированные площадки пользуются все большим спросом на рынке. По словам Ольги Громковой, генерального директора B2B-Center, на сегодняшний день единая система электронной торговли компании объединяет более 100 корпоративных, отраслевых и региональных ЭТП. Это удобный инструмент, который позволяет заказчикам получать максимум выгодных предложений со всего рынка, устанавливать свои требования и при этом не тратить собственные ресурсы на разработку и дальнейшую поддержку.

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