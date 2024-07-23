Российские ИТ специалисты стали на 25% чаще использовать ОАЭ для ускорения процедуры получения европейского ВНЖ, при этом оставаясь резидентами России

В последние годы наблюдается значительный рост числа российских ИТ специалистов, выбирающих Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве промежуточной площадки для ускорения процесса получения вида на жительство (ВНЖ) в европейских странах. Согласно данным, предоставленным юридической компанией Garant In, за первые полгода 2024 г. количество россиян из ИТ отрасли, использующих этот путь, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Они выбирают ОАЭ в связи с упрощенным визовым режимом и возможностями для резидентов ОАЭ, которые ускоряют и упрощают процесс получения ВНЖ в Европе. Это позволяет им активно путешествовать и стажироваться, при этом их основным местом проживания в большинстве случаев остается Россия. Об этом CNews сообщили представители Garant In.

«ОАЭ становятся стратегическим пунктом назначения для россиян, стремящихся получить европейский ВНЖ. Получение сначала резидентства ОАЭ, а затем подача документов на ВНЖ в местном консульстве имеет ряд преимуществ, которые предоставляют резидентам Эмиратов такие страны, как Франция, Италия и Испания. Например, ускорение процесса с трех месяцев до двух дней как в случае с визой D во Францию. На территории страны расположено более 120 консульств различных стран, в которых нет таких очередей, как в России. В итоге, процесс рассмотрения заявок становится быстрым и беспрепятственным», — сказал Андрей Бойко, CEO юридической компании Garant In.

С 6 мая 2015 г. резиденты Эмиратов освобождены от необходимости получения въездной визы для краткосрочного пребывания (до 90 дней) во Франции, что значительно облегчает процесс первичной адаптации и поиска возможностей для получения ВНЖ.

Резиденты Эмиратов освобождены от получения визы для краткосрочных поездок в Италию, что упрощает не только туристические поездки, но и деловые визиты, которые могут быть первым шагом на пути к получению долгосрочного ВНЖ.

Резиденты ОАЭ и работники компаний, зарегистрированных в Эмиратах, имеют право на ускоренную процедуру получения ВНЖ в Испании, благодаря активному привлечению инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Выдача «золотых виз» гражданам России временно приостановлена в ряде стран, включая Португалию и Грецию. Сложившаяся ситуация также стала одной из причин, почему российские ИТ специалисты обращают внимание на ОАЭ, как на альтернативный путь к получению европейского ВНЖ. Инвесторские визы, которые предоставляют право на проживание в обмен на инвестиции в экономику страны, продолжают оставаться популярными, однако процесс их получения стал более сложным.

Андрей Бойко: «Использование ОАЭ в качестве платформы для получения европейского ВНЖ — это стратегическое решение, которое позволяет российским ИТ специалистам минимизировать риски и затраты времени. Наши клиенты высоко ценят те возможности, которые предоставляют Эмираты в этом направлении».