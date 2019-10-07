Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center

Интернет Веб-сервисы

Российский агрохолдинг «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center.

Чтобы пройти аккредитацию, достаточно загрузить на площадку уставные документы, а также подтвердить наличие необходимых ресурсов и отсутствие налоговой задолженности. Стандартная проверка занимает три рабочих дня. Прошедшая ее компания получает аккредитацию на год и может участвовать в закупах всех бизнес-направлений группы «Русагро».

«Все закупки нашей компании проходят в электронном виде на корпоративных торговых площадках. В них могут участвовать любые поставщики, получившие аккредитацию и подтвердившие свою надежность. Проводит проверку независимая сторона – площадка B2B-Center с помощью сервиса СПАРК, с которым настроена интеграция. Благодаря этому мы обеспечили беспристрастность оценки потенциальных контрагентов, сделали процедуру простой и удобной, а также ускорили принятие решений по итогам закупок, ведь нам не надо проводить дополнительные проверки перед заключением договора с победителем торгов», – сказал Андрей Балачихин, директор по закупкам сахарного бизнес-направления группы «Русагро».

«Мы создали максимально удобный сервис для обеих сторон закупок – и для заказчика, и для его поставщиков. Аккредитация проходит полностью в режиме онлайн: участники получают уведомления о всех этапах проверки, могут дополнять свои пакеты документов и актуализировать те, которые имеют срок годности. Если аккредитация нужна поставщику срочно, то мы проверим заявку за один-два часа», – сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.



Другие материалы рубрики

Курьеры Ozon устроили забастовку

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии