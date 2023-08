ИТ-компания ONLY создала технологию безрисковой замены зарубежного ПО

Российская компания ONLY – центр импортозамещения, цифровой трансформации бизнеса и внешней разработки для комплексной реализации ИТ-проектов – объявляет о запуске услуги «Приз» («Прикладное импортозамещение») для бизнесов, сталкивающихся с ограничениями доступа к зарубежным программным продуктам из-за санкций. ONLY, специализирующаяся на цифровой трансформации и внешней разработке, предлагает комплексную замену зарубежных ИТ-решений на российские аналоги с расширенным функционалом и высокой совместимостью. «Приз» позволяет организациям минимизировать риски и обеспечивать бесперебойную работу важных бизнес-процессов.

В настоящее время компания ONLY осуществляет перевод бизнеса на отечественные платформы в широком наборе ключевых сегментов автоматизации. Это: ERP- и CRM-системы, WMS/управление логистикой, офисные и коммуникационные прикладные пакеты, облачные технологии, управление проектами и задачами, работа с данными/BI, управление человеческими ресурсами и корпоративные порталы и базы знаний.

Процесс реализации услуги включает несколько ключевых этапов.

На первом специалисты ONLY проводят глубокое обследование информационных систем заказчика, выявляют риски и задают приоритеты, а также разрабатывают предварительные модели расширения функционала, необходимого для поддержки и развития бизнес-процессов. Предпроектное обследование проводится по собственной методике, которая позволяет в короткие сроки получить комплексную картину текущего технического состояния систем заказчика и наметить варианты состава и параметры будущего проекта.

В ходе второго этапа создается несколько вариантов индивидуального решения, адаптированных под конкретные потребности клиента (архитектура, модули, план реализации и тестирования). Эта работа осуществляется исключительно входящими в штат компании ONLY аналитиками, специалистам и экспертами. По сути, на данный период команда ONLY становится частью ИТ-департамента клиента.

Наконец, на этапе реализации (разработка, тестирование и развертывание систем) ONLY формирует проектную команду с необходимыми компетенциями для выполнения проекта – с учетом всех его особенностей и требований заказчика. При этом используется методология Agile SLA, что обеспечивает поэтапное развертывание, тестирование и корректировку результатов.

«Сегодня российские предприятия сталкиваются с необходимостью решать сложнейшие задачи по замене ряда технологий для обеспечения эффективной работы и развития, – сказал Кирилл Владимиров, генеральный директор ИТ-компании ONLY. – Наша цель – помочь бизнесам справиться со всеми проблемами в этой сфере. Ведь ­«Приз» – это не просто услуга, а результат многолетнего опыта и инновационных подходов, созданных ONLY. Поэтому, обладая высокой квалификацией, наша команда заслуженно гордится своим know how, технологиями и методиками, которые обеспечивают успешную реализацию проектов различной сложности».

***

Центр импортозамещения, цифровой трансформации бизнеса и внешней разработки для комплексной реализации сложных ИТ-проектов работает на российском рынке с 2015 г. Клиентами ONLY являются российские предприятия и организации, занятые в разных сферах бизнеса. Компания обеспечивает разработку и внедрение ИТ-продуктов и проектов.