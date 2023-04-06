X-Com оборудовала рабочие места СПбПУ современными ПК

Группа компаний X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – старейшего и крупнейшего политехнического вуза России.

В связи с моральным устареванием и техническим износом действующего парка оборудования заказчику потребовалось оборудовать рабочие места администрации, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава современными компьютерами.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, участниками которого были ведущие российские поставщики компьютерной техники и системные интеграторы. При рассмотрении заявок наряду с ценовыми характеристиками оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных проектов для российских учреждений высшего профессионального образования.

Специалисты X-Com провели предпроектное обследование действующей ИТ-инфраструктуры университета, включая применяемые программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства. В результате были выработаны рекомендации к составу рабочих мест, составлены технические спецификации, включающие требования к оборудованию и его типизацию в зависимости от профиля выполняемых персоналом задач.

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На основании полученных данных был выполнен подбор и поставка моноблоков Acer Veriton Z4880G диагональю 23,8 дюйма с предустановленной ОС Windows 10 Pro как наиболее полно отвечающие требованиям заказчика. Оборудование интегрировано в информационную систему университета, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы, тестирование.