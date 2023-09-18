«Гэндальф» помогла «Лидер-фарму» настроить управление организацией

Специалисты «Гэндальф» внедрили «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» редакции 3.0 в компании «Лидер-фарм».

«Лидер-фамр» – компания из Ростова-на-Дону, основная ее сфера – услуги в сельскохозяйственной области, такие как выращивание зернобобовых культур, плодовых деревьев, кустарников и орехов, многолетних культур и рассады. Также осуществляет бухгалтерскую деятельность.

До внедрения сотрудники «Лидер-фарма» работали в «1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием 1.3». Но программу сняли с поддержки, со стороны разработчика не было новых релизов для обновления конфигурации. Это мешало как деятельности организации, так и корректной сдаче отчетности в налоговые органы. Нужно было подыскать новый, актуальный программный продукт.

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Представители компании остановили свой выбор на «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» редакции 3.0. Программу закупили в «Гэндальф». К ним же обратились за внедрением продукта, поставив дополнительным условием сохранение интеграции с «Агрософт.весовая 2.0».

«Специалисты «Гэндальф» провели предпроектное обследование по переходу на «1С:БСХП 3.0», по итогам которого конфигурацию доработали под наши нужды, – отметила главный бухгалтер «Лидер-фарма» Елена Некрасова. – Создали подсистему для регистрации ввода, хранения и вывода информации по производственным затратам в необходимых разрезах, подготовили справочники «Пункты отправки и назначения» и «Расстояния», доработали документ «Путевой лист», автоматизировали создание аналитической информации для основных средств, используемых как сельхозтехника и автомобильный транспорт, задали правила обмена для выгрузки НСИ и начальных остатков, создали ряд внешних отчетов. А также успешно перенесли данные из устаревшей программы «1С:УСХП» в новую «1С:БСХП 3.0», интегрировав последнюю с «Агрософт.весовая». Мы получили эффективный инструмент для управления нашей организацией. А вместе с этим пропало и беспокойство по поводу отчетности для налоговой».