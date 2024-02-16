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Цифровизация Внедрения
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«Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)»

«Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») завершили выполнение работ по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)». Данный проект реализуется на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и признан Правительством РФ особо значимым.

В ходе выполнения предпроектного обследования на предприятии были выявлены более перспективные направления для внедрения отечественного решения в сфере предиктивной диагностики. По результатам рассмотрения оператором гранта, поданных предложений по изменению объекта внедрения, между «Метровагонмашем» и РФРИТ заключено дополнительное соглашение. В качестве нового объекта внедрения определены силовые, генерирующие и вспомогательные установки подвижных составов и вагонов метро.

В ходе первого этапа были выполнено предпроектное обследование бизнес-процессов сервисного обслуживания подвижного состава для внедрения инструментов предиктивной аналитики, частичное обследование информационных систем, применяющихся в процессах сервисного обслуживания подвижных составов, а также собрана техническая информация об узлах и агрегатах, производящихся на «Метровагонмаше» и в ГК «Трансмашхолдинг» для разработки цифровых моделей предиктивной аналитики.

По результатам первого этапа проекта выполнена доработка и проведены предварительные испытания функционала программного обеспечения «Умная диагностика (SmartDiagnostics)», сформирована библиотека шаблонов цифровых моделей для типов оборудования, выбранных в качестве пилотных.

Также важно отметить успешное создание и валидацию цифровых статистических моделей оборудования на основе накопленных исторических данных телеметрии.

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Выполнение работ по проекту осуществляется в полном объёме и в соответствие с план-графиком проекта.

Финансовая поддержка Российского фонда развития информационных технологий вносит ощутимый вклад в достижение технологического суверенитета не только производства и продукции «Метровагонмаша» и ГК «Трансмашхолдинг», но и других ключевых предприятий российской экономики, поскольку узлы и агрегаты подвижных составов, такие как электродвигатели, дизельные установки, генераторы применяются в составе различного промышленного оборудования, в том числе в энергетике, на оборудовании для добычи полезных ископаемых, объектах транспортировки и переработки нефти и газа, а также в силовых установках грузовых судов и танкеров.

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