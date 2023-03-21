Стартует выпуск линейки источников бесперебойного питания «Дипром»

Отечественный производитель источников бесперебойного питания «Дипром», системный интегратор «Инсистемс» и российский ИТ-дистрибьютор CompTek объединили экспертизу для запуска линейки ИБП. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Дипром» производит оборудование, которое поддерживает надежность инженерных и программно-аппаратных комплексов. Интеллектуальные системы жизнеобеспечения способствуют бесперебойной работе промышленных предприятий, гражданских объектов, ИТ-сектора, банковской и транспортной сфер.

В рамках партнерства будет налажена сборка моноблочных и модульных, однофазных и трехфазных ИБП серии «Дипром премиум» и «Дипром стандарт» мощностью от 1 до 1600 кВА. К работе привлечены высококвалифицированные специалисты, которые прошли обучение и получили необходимую сертификацию на заводах ведущих производителей систем источников бесперебойного питания.

На предприятии компании «Дипром» будет проходить сборка оборудования, калибровка и установка/обновление ПО, диагностика систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия. Помимо этого, специалисты могут проводить осмотр места установки, давать рекомендации и разрабатывать сложные проектные решения.

«Дипром» вместе с партнерами обеспечит гарантию и сервисную поддержку своей продукции.

Компания «Инсистемс» организует работу сервисного центра, техническое сопровождение проектов, консультирование и обучение партнеров и заказчиков. Официальным дистрибьютором оборудования «Дипром» станет CompTek. Сотрудничество позволит значительно расширить возможности партнеров компании и комплексно обеспечить проекты полноценными инженерными системами.

Продукция будет свободно представлена на российском рынке. В дальнейшие планы входит расширение линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения.

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«Дипром» – российский производитель оборудования для поддержки и обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий, гражданских объектов, ИТ-сектора, банковской и транспортной сферы. Компания производит комплексы оборудования для поддержания работы ИТ-инфраструктуры: интеллектуальные системы «жизнеобеспечения» центров обработки данных, системы кондиционирования и охлаждения серверного пространства. Ассортиментный ряд включает в себя системы аспирации, сборку щитового оборудования и источников бесперебойного электропитания.

Компания «Инсистемс» ведет свою деятельность с 1996 г. и предоставляет комплекс услуг по строительству и оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и специального назначения. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл реализации проекта: предпроектное обследование объектов, разработку проектно-сметной документации, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, инсталляцию программного обеспечения, сервисное обслуживание.

CompTek – российский дистрибьютор, работающий на отечественном рынке более 30 лет. Компания специализируется на дистрибуции продуктов и решений ведущих компаний телекоммуникационной отрасли.