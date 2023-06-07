«Норбит» и группа «Эталон» запускают систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта

«Норбит» (входит в группу «Ланит»), по заказу группы «Эталон», компании в сфере девелопмента и строительства в России, разработал систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. С ее помощью компания сможет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Новое решение объединило несколько моделей машинного обучения. Они предсказывают вероятность заключения сделки, объемы продаж на конкретный период, определяют влияние ценовых и маркетинговых параметров на их финансовые показатели. Для прогнозов используются данные, которые автоматически агрегируются в хранилище. В нем накапливается информация из внутренних систем группы «Эталон»: об объектах недвижимости (более 100 параметров), сделках, активности покупателей. Также собираются сведения из внешних источников - курсы валют, котировки акций. В рамках проекта для каждой из моделей формируется отдельная витрина данных.

Благодаря работе алгоритмов специалисты группы «Эталон» получают прогноз по каждой сделке и плану продаж в конкретных жилых комплексах и домах, в зависимости от цены и через указанный период. Это позволяет значительно сократить трудозатраты, минимизировать ошибки в расчетах, использовать для аналитики и корректировать при необходимости гораздо больше входных параметров, влияющих на закрытие сделки.

Роман Тарасенков, директор департамента технологической платформы группы «Эталон»: «Рынок недвижимости сейчас находится в режиме высокой турбулентности. На него влияет множество факторов, часть которых сложно поддается ручному анализу. Прогнозировать конкурентные цены, используя стандартные инструменты в такой ситуации практически невозможно. Однако инновационные технологии прекрасно справляются с такими задачами. Вместе с «Норбит» мы одними из первых стали тестировать их возможности для сферы девелопмента и видим, что потенциал у таких решений огромный».

Дмитрий Демидов, руководитель Лаборатории инноваций «Норбит»: «Сейчас искусственный интеллект все чаще помогает в принятии управленческих решений. В арсенале здесь: быстрая аналитика огромных массивов, выявление аномалий, рекомендательные сервисы. Основываясь на своем опыте и экспертизе внедрений, мы создали продукт для рынка недвижимости. Однако наработки могут масштабироваться для любой отрасли, где есть необходимость в оперативном прогнозировании на базе внутренний и внешней информации».

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Основанная в 1987 г., группа «Эталон» сегодня является корпорацией в сфере девелопмента и строительства в России. Коллектив группы «Эталон» насчитывает более 5800 сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.