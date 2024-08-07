DIS Group и «Норбит» стали партнерами

DIS Group и «Норбит» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций.

Сотрудничество с DIS Group дает «Норбит» доступ к технологиям для управления данными, что позволяет расширить спектр услуг, предлагаемых бизнесу. Объединив усилия, партнеры смогут масштабировать клиентскую базу и предоставить отечественным компаниям инструмент для ускорения цифровой трансформации, роста эффективности и конкурентоспособности.

Платформа объединяет несколько цифровых продуктов DIS Group: ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», системы по управлению данными «Юниверс DG» и «Юниверс MDM» и другие. Все они входят в реестр российского ПО и успешно внедрены во многих крупных компаниях, среди которых банки, финансовые организации, энергетические гиганты и ритейлеры.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «На российском рынке за последние годы сформировался большой спрос на надежные отечественные решения для управления данными. Наша платформа полностью соответствует запросам бизнеса, позволяя осуществлять бесшовный переход с зарубежных систем или внедрять data-driven-подход с нуля. Сотрудничество с «Норбит» усилит нашу экспертизу и позволит привлечь новых клиентов».