Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022

Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 — в категориях No-Code и Low-Code платформ, RAD-платформ, а также BPM- и CRM-решений. Рейтинги G2 выходят ежеквартально и основываются на обратной связи пользователей систем со всего мира.

G2 — крупнейшая в мире онлайн-площадка, которая помогает компаниям выбирать программное обеспечение и сервисы для бизнеса. Портал содержит более 1,5 млн независимых и подтвержденных отзывов, которые ежемесячно читают более 5 млн покупателей. На основании этих данных и информации из открытых источников уникальный алгоритм оценивает продукты, которые в итоге делятся на четыре сектора: лидеры рынка, ведущие компании, претенденты на лидерство и нишевые игроки.

В отчете G2 Grid Creatio названа лидером в категориях No-Code, Low-Code и RAD-платформ — решения этого класса помогают организациям создавать собственные корпоративные приложения с минимальным привлечением ИТ-специалистов. В своих отзывах пользователи G2 отмечают гибкость и масштабируемость Creatio, интуитивно понятный интерфейс, одновременно мощные и простые в использовании инструменты, а также возможности настройки процессов бизнес-пользователями и объединения всех корпоративных ИТ-решений в единой среде.

Помимо этого, Creatio несколько лет занимает лидирующие позиции в категориях BPM- и CRM-систем. По мнению сообщества G2, продукты Creatio отличаются высокой степенью автоматизации бизнес-процессов, а также готовой CRM-функциональностью, которая охватывает полный цикл взаимодействия с клиентами: от первого обращения до сервисного обслуживания и повторной покупки. Также пользователи отмечают визуальную составляющую системы и встроенные инструменты аналитики.

С технологиями Creatio компании получают неограниченные возможности для цифровизации и автоматизации своих процессов. Максимальная свобода в автоматизации достигается благодаря открытой кастомизации, no-code технологиям, а также множеству готовых решений для быстрого расширения платформы. Не только ИТ-специалисты, но и сотрудники бизнес-подразделений могут создавать свои приложения и процессы на платформе Creatio — пользовательскими средствами, без строчки кода.

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Справка

«Террасофт Россия» является вендором единой платформы Creatio, которая благодаря no-code технологиям обеспечивает максимальную степень свободы в автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов организации. Крупнейшие компании в России и тысячи клиентов в 100+ странах мира воплощают в жизнь свои идеи и проекты на платформе Creatio. Искренняя забота о клиентах и партнерах — основа ДНК компании. Подробнее: https://www.terrasoft.ru/