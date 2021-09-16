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«Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта

Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на Первый недельный «No-Code Марафон» — масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях.

В программе мероприятия — яркая открывающая сессия, выступление специальных гостей, обмен знаниями и опытом, отраслевой и кросс-индустриальный маркетплейс-микс. Разнообразие тем и форматов подарит новые идеи и вдохновение, которые станут драйвером трансформации вашей компании.

5 дней — 50+ спикеров — 100% Accelerate

Ежегодно открытые мероприятия серии Accelerate собирают сотни спикеров и десятки тысяч участников, а на сцену выходят лидеры крупнейших предприятий России и признанные эксперты с мировым именем. В 2021 г. гостей конференции ждет уникальный пятидневный онлайн-марафон о том, какие стратегии, подходы и инструменты помогают организациям преодолевать вызовы современного цифрового мира.

В фокусе отрасли

Глубокое погружение в отраслевую специфику даст возможность компаниям из самых разных индустрий — от банков и финансовых организаций до ритейла, промышленных предприятий и нефтегазового сектора — еще быстрее решать «горящие» бизнес-задачи для получения исключительных результатов.

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Тренды — Инновации — Готовые решения

Пятидневный онлайн-марафон позволит каждому участнику найти для себя активности, наиболее интересные по тематике и формату. В программе мероприятия:

• Доклады от лидеров крупнейших компаний и жаркие «битвы мнений» о трансформации бизнес-моделей и векторе развития корпоративного ПО в эпоху тотальной цифровизации.

• Истории успеха, интервью и практические кейсы трансформации бизнеса с помощью low-code/no-code — технологий, позволяющих автоматизировать бизнес-идеи за считанные дни, часы и даже минуты.

• Открытые воркшопы, интерактивные демо-площадки и тест-драйв low-code/no-code технологий Creatio, а также анонс грандиозного осеннего обновления Creatio от продуктовых лидеров «Террасофт».

Интерактив, общение и нетворкинг

Мероприятие предлагает не только вовлекающий контент, актуальный для ИТ и бизнеса. Онлайн-площадка марафона предоставляет неограниченные возможности для общения с единомышленниками и нетворкинга. Еще одна «изюминка» конференции — интерактивная викторина No-Code Quiz, позволяющая проверить и расширить свои знания рынка: ежедневно организаторы будут задавать вопросы участникам по теме low-code/no-code и дарить подарки за самые быстрые и точные ответы.

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в «No-Code Марафоне» можно на странице мероприятия. Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, чтобы провести время с максимальной пользой для всей команды!

Организатор

Организатором онлайн-конференции выступает компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться. Подробности — на сайте Terrasoft.ru.

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