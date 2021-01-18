Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил два модуля платформы Creatio (Sales и Marketing) в департаменте по работе с частными и корпоративными клиентами Beluga Group. Его сотрудники получили инструменты для формирования единого профиля клиента, управления заказами, маркетинговыми активностями, а также для получения аналитики. Внедрение ИТ-решения повысило скорость подготовки коммерческих предложений, сократило время на согласование и оформление заказов, а также позволило сделать процессы B2B-продаж более прозрачными и управляемыми.

Beluga Group – российский производитель и дистрибьютор алкогольной продукции. В портфеле компании – как собственные, так импортные бренды: она сотрудничает с поставщиками из 18 стран. Вопросами сбыта продукции в Beluga Group занимаются разные отделы. Отдельный департамент отвечает за работу с частными и корпоративными клиентами.

Для того чтобы повысить качество и эффективность работы с каждым клиентом, избежать ошибок и дублирования информации, руководство департамента по работе с частными и корпоративными клиентами Beluga Group приняло решение консолидировать данные о клиентах и их заказах, автоматизировав процессы B2B-продаж и маркетинга, а также построив прозрачную аналитику продаж. Для автоматизации перечисленных процессов была выбрана платформа Creatio от «Террасофт». Проект реализовал системный интегратор Navicon.

Работы по внедрению модуля Creatio Sales были проведены в два этапа. На первом этапе команда интегратора собрала всю информацию о клиентах и их заказах в единой базе, что позволило исключить риск потери данных при уходе из компании одного из менеджеров. Кроме того, сотрудники Beluga Group получили инструменты для создания профиля клиента 360°, который помог лучше понять потребности клиента и выстроить с ним эффективную коммуникацию.

На втором этапе Navicon автоматизировал процесс работы с заказами и коммерческими предложениями (КП). В рамках этапа был полностью перенесен из мастер-системы Beluga Group в Creatio Sales сложный алгоритм расчета скидок и автоматизирован процесс их согласования внутри компании. Также сотрудники Beluga Group получили возможность подбирать продукты в заказ с использованием индивидуальных фильтров и с учетом остатков по стокам – эту информацию можно запросить из мастер-системы в режиме реального времени. Кроме того, появилась уникальная форма коммерческого предложения, вид которого можно настроить при выгрузке в Excel.

Благодаря внедрению модуля Creatio Sales и настройке уникальных инструментов удалось оптимизировать процесс подбора продуктов, исходя из потребности клиента при формировании КП для него, сократить время на подбор продуктов и формирование КП, ввести инструмент для контроля работы менеджеров за счет процесса внутреннего согласования заказов – что, в свою очередь, помогло повысить эффективность работы менеджеров, которые теперь могут обрабатывать больше заказов за тот же промежуток времени, что и раньше.

Далее команда Navicon внедрила в Beluga Group модуль Creatio Marketing, который позволил в полной мере использовать преимущества созданного профиля клиента 360°, планировать маркетинговые активности (мероприятия и e-mail-рассылки) и анализировать их результаты благодаря встроенным аналитическим инструментам.

«Сотрудники департамента по работе с частными и корпоративными клиентами получили единую систему для выполнения своих ежедневных задач, связанных с ведением базы клиентов, оформлением заказов и КП, отгрузкой продуктов и работой со стоками. В свою очередь, благодаря построенной аналитике продаж менеджмент Beluga Group может получать данные об оттоке и притоке клиентов в режиме онлайн, а также анализировать объемы заказов в различных срезах, что делает процесс B2B-продаж более прозрачным и контролируемым», – сказал Алексей Цыпкин, директор по информационным технологиям Beluga Group.

«Задачи, поставленные перед нами командой Beluga Group, требовали внести ряд доработок в CRM-систему, чтобы она полностью соответствовала специфике бизнеса. Например, мы реализовали автоматическое переопределение ветки согласований заказа, если его параметры изменились, а также позаботились о том, чтобы корректность расчета цен и скидок одновременно проверялась в мастер-системе и Creatio Sales. Информацию о новых заказах не нужно транслировать в мастер-системe – наша команда настроила автоматическую передачу данных. Все доработки были направлены на то, чтобы процесс работы с B2B-продажами происходил максимально слаженно и оперативно», – отметила Софья Тотмакова, лидер практики CRM&RPA в компании Navicon.