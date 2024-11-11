«Сбер» запустил оплату по биометрии в метро Екатеринбурга

«Сбер» установил биометрические терминалы во всех вестибюлях метрополитена города. Всего в Екатеринбурге 9 станций метро и 14 вестибюлей, где теперь возможна оплата проезда по биометрии.

Пока оплатить проезд «улыбкой» могут только клиенты «Сбера». Чтобы пользоваться сервисом, им необходимо подключить распознавание по лицу в приложении «СберБанк Онлайн». Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкции. Пассажиры, которые выберут этот способ оплаты, получат 100-процентный кешбэк бонусами «Спасибо» за 10 поездок в период с 11 ноября по 31 декабря 2024 г.

С декабря оплачивать проезд в метро по биометрии смогут владельцы карт и других российских банков.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка, сказал: «Оплата по биометрии становится привычным сервисом для оплаты покупок в супермаркетах, кафе, на заправках. Мы распространяем этот клиентский опыт и на оплату проезда в метро. До конца года биометрические терминалы появятся также на всех турникетах метро Нижнего Новгорода. И в этом же году начнём пилотировать технологию в Самаре».

«Сбер» запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 г. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов «Сбера». Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 г. технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.