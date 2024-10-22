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Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности

Россияне, продолжающие пользоваться картами Visa и Mastercard, могут быть вынуждены отказаться от них. У карт истекают сертификаты безопасности – банки могут отказаться обслуживать их.

Принудительное импортозамещение

Российские банковские карты, привязанные к американским платежным системам Visa и Mastercard, могут окончательно перестать работать в России. Как пишет РБК, у них истекают сертификаты безопасности, что может вынудить банки отказаться от их дальнейшего обслуживания.

Как сообщал CNews, платежные системы Visa и MasterCard ушли из России в марте 2022 г., но их карты продолжили работать. Более того, некоторые банки даже продлили срок их действия, потому что новые карты с привязкой к Visa или Mastercard в России уже не выпустить – например, у сотрудника редакции CNews есть карта Visa, срок действия которой официально истек в июле 2023 г., но он был виртуально продлен банком до июля 2025 г.

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Сбербанк
До конца 2024 года остались считанные недели. Пожалуй, самое время направить запрос в техподдержку банка

Теперь же выяснилось, что в конце 2024 г. у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard. «Впервые с момента ухода систем из России истекут сертификаты безопасности чипов», пишет РБК. Дальнейшую судьбу карт будут решать непосредственно сами банки – они могут как продолжить их обслуживание, так и отказаться от него.

Пусть будет сюрприз

К моменту выхода материала издание РБК не уточняло, клиентов каких именно банков главным образом затронет новое неприятное известие. Редакция CNews направила запросы в несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и «Т-Банк», и ожидает ответ.

По словам собеседника РБК на российском финрынке, сертификаты безопасности чипов закупаются банками на различные сроки, измеряемые годами и могут не совпадать со сроком действия самой карты. В дальнейшем эти сроки продлевались, но с уходом Visa и MasterCard из России об этом продлении можно забыть.

Шанс на то, что карта Visa или MasterCard клиента российского банка превратится в «тыкву» удваивается, потому что ее работоспособность как инструмента оплаты зависит не только от банка-эмитента, но и от банка-эквайера.

Авось, пронесет

Собеседники РБК настаивают, что проблема, вероятно, не станет массовой. В то же время они подчеркивают, что некоторые платежи, например, за общественный транспорт, запросто могут перестать проходить.

«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика», – сказал один из собеседников РБК.

Представители банков тоже уверяют, что ничего страшного глобально не случится Например, заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков сказал изданию, что «ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич"».

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Горшков подчеркнул, что в настоящее время проходят некие «дополнительные тесты с такими картами», что вопрос с функциональностью этих карт «вполне решаемый», подчеркнув, что нынешняя ситуация схожа с той, как в 2022 г. были отменены или продлены сроки действия карт Visa и MasterCard в России.

«Предварительно мы видим, что ситуация затронет не больше чем 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта «Мир», – сказал Горшков». «Карт этих платежных систем (Visa и MasterCard) каждый день становится все меньше и меньше в России. Но, безусловно, они есть», – сказал РБК глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Опыта нет

В Сбербанке тоже отмечают, что вопрос с закрытием банками глаз на просроченные сертификаты безопасности карт россиян уже решается. Однако Дмитрий Малых сообщил РБК, что у российских банков пока еще нет подобного опыта. По его словам, это «первый раз, когда заканчивается срок действия сертификата безопасности после ухода Visa и Mastercard из России».

«Важно, чтобы оплата по ним продолжала приниматься безопасным способом. Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», – сказал РБК Дмитрий Малых.

Геннадий Ефремов

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