Клиенты «ЮMoney» могут платить смартфоном по QR-коду «Сбера»

Сервис «ЮMoney» присоединился к платформе «Сбера» «Плати QR» для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду. Теперь владельцы кошельков и карт «ЮMoney» могут оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом «Плати QR». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Сервис позволяет оплатить покупку, даже если у вас нет с собой наличных и банковской карты или если ваш смартфон не поддерживает бесконтактные платежи. После сканирования QR-кода нужно только подтвердить покупку в мобильном приложении «ЮMoney».

Узнать, доступна ли в магазине оплата по QR-коду, покупатели могут по специальной наклейке Сбербанка с QR-кодом, размещенной на дверях торговой точки или в кассовой зоне.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы активно развиваем направление QR-платежей, потому что это обеспечивает клиентам безопасность, удобство и экономию времени. Оплата с помощью “Плати QR” безопасна, так как операция проходит в вашем личном мобильном приложении банка. Она удобнее, чем оплата картой, потому что не требует введения пин-кода. В настоящий момент сервис приема платежей по QR-коду от Сбербанка доступен более чем в 500 тыс. торговых точек по всей стране. Возможность приема безналичных платежей — безусловное преимущество для розничной торговли, особенно после отключения в России международных Pay-сервисов».

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор «ЮMoney»: «В последние годы QR-коды начали быстро проникать в разные сферы жизни. Чтобы клиентам “ЮMoney” было удобно платить за покупки, мы расширили набор методов оплаты. С помощью QR-кодов пользователи могут оплачивать различные товары, услуги, квитанции и делать переводы. QR-коды могут стать альтернативой привычной бесконтактной оплате телефоном и дать мощный толчок развитию безналичных платежей».

Если пользователь захочет оформить возврат товара, оплаченного по QR-коду, он может обратиться к продавцу. В целом процедура никак не отличается от возврата товара, оплаченного наличными или картой.

«Плати QR» — собственное платформенное решение Сбербанка, позволяющее пользователям мобильных приложений банков-партнеров оплачивать товары и услуги бесконтактно по QR-коду. Сервис «Плати QR» успешно зарекомендовал себя и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов QR-код — это быстрый и безопасный способ оплаты, позволяющий забыть о пластиковых картах и наличных. Для предпринимателей это дополнительная возможность обеспечить прием безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Его выбирают десятки миллионов пользователей. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.