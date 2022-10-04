SberPay теперь доступен в «Нетмонет»

«Сбер» подключил метод оплаты SberPay к сервису безналичных чаевых «Нетмонет», принадлежащему «Альфа-банку». Совместная реализация SberPay делает перевод чаевых более быстрым и удобным для посетителей, так как не требуется ввод карточных данных. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в три клика и без ввода данных карт. Для этого необходимо отсканировать QR-код «Нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через SberPay», после чего откроется приложение банка. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «SberPay позволяет быстро оплачивать покупки в интернете без ввода данных банковской карты и кода подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри “Сбера” и не передаются другим участникам расчетов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей “Сбербанк онлайн” и не требует установки дополнительных приложений на смартфон».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Наша миссия — создавать сервисы, которые высвобождают время наших клиентов для того, что действительно важно. SberPay делает именно это — экономит время, обеспечивая не только быстрый, но также простой, удобный и безопасный способ онлайн-оплаты любых товаров и услуг. Интеграция в самый популярный в России сервис безналичных чаевых обеспечит отличный пользовательский опыт миллионам наших клиентов и поможет работникам сферы услуг получать заслуженное вознаграждение».

Егор Высоцкий, директор и основатель сервиса «Нетмонет»: «Мы делаем сервис “Нетмонет” максимально удобным для 9 млн. клиентов и оперативно внедряем новые платежные методы. Благодаря этому у нас получилось восстановить докризисный уровень чаевых. Отблагодарить за сервис можно в три клика, это быстро и безопасно».

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Платформа «Нетмонет» позволяет посетителю оставить отзыв и отблагодарить персонал чаевыми в безналичном виде. Услуга широко распространена в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране. Более 1,5 млн клиентов оставляют чаевые, а получают их – более 80 тыс. человек.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.