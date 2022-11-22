Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR — сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении «Сбера». Теперь покупки в Fix Price доступны клиентам «Сбера», даже если у них нет с собой карты.

Оплатить покупки по QR-коду могут не только клиенты Сбербанка, но и клиенты других банков-партнеров.

QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке, достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка.

Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android. Кроме этого, до конца года при оплате QR-кодом «Сбера» начисляются повышенные бонусы «Сберспасибо».

К оплате по QR «Сбера» уже подключено 11,6 тыс. платёжных терминалов в 4,6 тыс. торговых точек Fix Price по всей стране.

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Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Инновационная система SberPay QR — это новое слово в бесконтактных платежах. Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением «Сбербанк онлайн». Причём расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price не только удобно, надёжно и безопасно, но ещё и выгодно. Во-первых, 1% от стоимости товара вернётся на карту в виде бонусов «Сберспасибо». Во-вторых, при первой покупке от 300 руб. вас ожидает промокод на бесплатную подписку «Сберпрайм» на 3 месяца».

Олег Лексин, директор ИТ-департамента Fix Price, сказал: «Мы постоянно стремимся, чтобы процесс покупок в наших магазинах был как можно более комфортным и быстрым для покупателей, поэтому приветствуем партнерства, которые этому способствуют. Теперь мы добавили новый способ приема оплаты по QR коду вместе со Сбербанком – Sberpay QR и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в сети Fix Price».