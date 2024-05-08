Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей

Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почти 8,5 млн операций в день. Год назад, по итогам I квартала 2023 г, оборот SberPay составил 522 млрд руб, а трансакций было проведено 357 млн. Таким образом, оба показателя за год удвоились. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «В этом году мы наблюдаем взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR «Сбера» ежемесячно растут в среднем на 20%. Главные преимущества сервиса — это удобный клиентский опыт, бесшовная оплата, разнообразие решений под разные потребности и, конечно, начисление бонусов в программе лояльности СберСпасибо. Важно, что SberPay предлагает сразу четыре варианта оплаты: по QR, по NFC Android-смартфоном в офлайн-магазинах, без ввода данных в интернет-магазинах и по биометрии. Наших партнеров — маркетплейсы и онлайн-магазины — привлекает простота подключения сервиса и возможность его интеграции в собственные платежные решения. А значит ни один клиент не будет потерян из-за сложностей с оплатой. Мы постоянно анализируем обратную связь и развиваем сервис гибко – под потребности наших клиентов и партнеров».

Пул банков-партнеров, подключенных к QR-платформе Сбербанка, расширяется — сегодня их уже 15. Еще два банка присоединятся к сервису во II квартале 2024 г. За первые три месяца 2024 г. количество уникальных клиентов банков-партнеров выросло на 30%.

Семейство SberPay включает четыре платежных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете в один клик без ввода данных карты, по QR-коду Сбербанка, Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой.

Сейчас в России установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбербанка для приема оплаты по SberPay. Из них 500 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.

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