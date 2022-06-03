«Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay

В семейство Sberpay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «Sberpay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

Каждый третий клиент «Сбера» уже воспользовался Sberpay. Сервис «Sberpay оплата по QR» позволяет расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране и их число продолжает расти. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC. В сетях «Виктория» и «Азбука вкуса», а также в магазинах, использующих Sberpay на кассах «Эвотор», можно расплатиться персональным QR-кодом покупателя — для этого его нужно сгенерировать в «Сбербанк онлайн». При оплате Sberpay бонусы «Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой.

Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в «Сбербанк онлайн», а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандартный платёж банковской картой.

Платёжный сервис Sberpay также включает в себя онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по SMS. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование Sberpay бесплатно для всех пользователей «Сбербанк онлайн» и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

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Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Мы продолжаем развивать запущенную в мае 2020 г. систему платёжных сервисов Sberpay — удобную, надёжную и безопасную альтернативу наличным платежам, которой пользуются миллионы россиян. Сегодня она включает различные варианты онлайн- и офлайн-оплаты, доступные каждому пользователю «Сбербанк онлайн». «Под капотом» Sberpay спрятаны новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально».