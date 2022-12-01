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Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 млн платежных терминалов «Сбера»

«Сбер» увеличил количество POS-терминалов для приема бесконтактной оплаты по QR-коду SberPay до 1 млн. По планам, к концу года эта цифра вырастет еще на 150 тыс.

Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» либо в приложении банка-партнера. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы «Сберспасибо» начисляются как при оплате картой. Для бизнеса, при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20%.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы продолжаем развивать инновационные, удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. В следующем году мы оснастим абсолютно все POS-терминалы “Сбера” технологией SberPay QR. А это значит, что еще больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных».

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Безопасность

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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