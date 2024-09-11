Сбербанк хочет подключить клиентам других банков систему списания денег по лицу

Сбербанк планирует в декабре 2024 г. открыть клиентам других банков доступ к своей сети биоэквайринга. Другие банки могут не захотеть участвовать в системе одного крупного игрока. А большинство клиентов еще не оценили удобство системы, при которой можно просто взять продукты и выйти с ними из магазина — оплата спишется автоматически.

Все банки в одной сети

Сбербанк планирует в декабре 2024 г. года открыть доступ к своей сети оплаты по биометрии для клиентов других банков, приводит «Коммерсант» заявление руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрия Малых.

Граждане, не являющиеся клиентами Сбербанка, смогут оплачивать в его эквайринговой сети покупки по биометрии со своих счетов в других банках, сказал Малых.

Интересно ли это другим банкам

Подробности о том, как именно будут проходить транзакции, не сообщаются. Но Малых отметил, что при такой системе клиент будет получать все кешбэки и привилегии от своего банка, со счета которого будет производиться оплата.

Сбербанк Клиенты других банков смогут платить через сеть биоэквайринга Сбербанка

Это дает основание предполагать, пишет издание, что платежи пойдут через НСПК («Национальная система платежных карт», оператор платежной системы «Мир») как обычные платежи по картам. Это значит, что банки клиентов получат достаточно высокий интерчейндж (межбанковская комиссия), чтобы быть заинтересованными в такой кооперации.

Однако, независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин полагает, что может возникнуть препятствие для развития этого сервиса из-за «опасения банков участвовать в системе одного крупного игрока», а также из-за стоимости обеспечения сервиса.

Эксперименты Сбербанка

Сбербанк начал использовать биометрические технологий оплаты летом 2023 г. и расширяет сферу их применения. Технология, например, тестируется в метрополитене в Нижнем Новгороде, где можно пройти через турникет, просто посмотрев в камеру. Банк уже установил 750 тыс. биотерминалов в торговых точках по всей стране, а к концу 2024 г. их число достигнет одного млн.

В июне 2024 г. Малых рассказал изданию «Ведомости. Капитал» об экспериментах с оплатой по биометрии в разных вариантах — отпечаток пальца, ладони, голосовая и лицевая биометрия. Например, в магазине «Азбука вкуса» в «Москва-сити» были устанавливали умные камеры и весовые полки с датчиками. Когда клиенты заходили в магазин, система их идентифицировала. Они брали, что нужно, и просто выходили из магазина — деньги списывались автоматически.

Развитие технологии оплаты биометрией

По сведениям «Коммерсанта», банки «Ак Барс», Альфа-банк, ВТБ, МТС-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, «Русский стандарт», Совкомбанк, «Т-Банк» участвуют в настоящее время в пилотном проекте Банка России и НСПК по использованию биометрии, который является альтернативным сервису Сбербанка. В конце августа 2024 г. на биоэквайринговой сети банка «Ак Барс» была запущена оплата по биометрии проезда в метро в Казани.

Россиян, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза, как выяснил в результате опроса летом 2024 г. SuperJob. Правда, соглашается сдать биометрию только один из трех получивших такое предложение.

В мае 2024 г. SuperJob сообщал, что расплачиваться в магазинах с помощью биометрии готовы только 6% россиян.