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Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь клиентам Сбербанка нет необходимости носить с собой карты другого банка – транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбербанк планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

«Оплата улыбкой» — это не только быстрый и удобный способ оплаты, но и высокая надежность, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты, Сбербанк рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

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Сервис оплаты по биометрии Сбербанк запустил летом 2023 г. и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк уже установил более 750 тыс. био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до одного млн.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Транзакционный банкинг»: «Сервис «Оплата улыбкой» набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии. Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис «Оплата улыбкой» — теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам «Сбера», но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» вне зависимости от того в каком банке обслуживается человек».

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