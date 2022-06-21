«Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года

До конца 2022 г. на 1 млн POS-терминалов эквайринга по всей стране появится возможность оплачивать покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR». На терминалах при оплате будет генерироваться QR-код. А в 2023 г. «Сбер» планирует оснастить этой технологией весь парк своих POS-терминалов эквайринга. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«SberPay оплата по QR» все чаще используется при оплате товаров и услуг. Клиенту достаточно считать QR-код камерой своего телефона и оплатить покупку в один клик в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android, а бонусы от «Сберспасибо» начисляются как при оплате картой.

Параллельно в «Сбере» развивается технология QR-оплаты, когда клиент сам генерирует QR-код в приложении «Сбербанк онлайн» (iOS или Android.), после чего кассир считывает его с экрана смартфона для оплаты обычным сканером на кассе. Персональным QR-кодом покупателя можно расплатиться в крупных торговых сетях — например, в «Азбуке вкуса», в которой с момента подключения данного сервиса число оплат и обороты по QR увеличились более чем втрое и продолжают расти.

Оплата таким методом проходит быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе. Данный способ оплаты абсолютно безопасен, так как ваш персональный QR-код каждый раз обновляется, поэтому его не получится скопировать, чтобы совершить платеж. При этом оплата пройдет даже без доступа в интернет.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы продолжаем развивать удобные и безопасные технологии оплаты мобильными устройствами, которые не требуют использования пластиковых карт. Вывод технологии "SberPay оплата по QR" на наш парк POS-терминалов эквайринга сделает наши услуги более доступными для покупателей и позволит платить с помощью телефона везде, где раньше можно было использовать только банковскую карту».

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Виктория Лубнина, старший вице-президент по финансам «Азбуки вкуса»: «Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт клиентов. Технология QR-оплаты — отличная альтернатива недоступным сейчас способам быстрых платежей через мобильный телефон. Мы видим хороший отклик покупателей и продолжим развивать это направление вместе с лидерами финтеха».

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