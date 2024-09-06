Сбербанк снизил ставку по торговому эквайрингу до 0,3% при оплате по биометрии

Сбербанк предложил для торговых и сервисных предприятий специальные условия по эквайрингу: если оплата пройдет по биометрии ставка по эквайрингу составит 0,3%.

Промо ставка будет действовать с 1 сентября 2024 г. до 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Дмитрий Малых: «Оплата «улыбкой» становится все более популярной и доступной в России. Из 2 млн платежных терминалов в торговых точках страны более 750 тыс. заменены на новые, принимающие оплату по биометрии. До конца года эта цифра увеличится до 1 млн. терминалов. Уже сейчас более 1,7 млн покупок в месяц совершается данным методом, потому что это удобно: не надо доставать карту или телефон. Более 30 млн клиентов «Сбера» подключили биометрию и могут оплачивать покупки с помощью улыбки. Мы рассчитываем, что предприниматели будут активнее вовлекать и обучать своих клиентов новому методу оплаты, экономя на расходах на эквайринг».