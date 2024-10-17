Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах

Сбербанк и «Т-Банк» приступили к раскатке технологии «Открытые API» на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возможно после подписания согласия на предоставление доступа к счетам в другом банке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технологии «Открытых API» позволяют объединить в одном приложении карты разных банков, следить за балансом и историей операций, управлять согласиями и переводить деньги самому себе из одного банка в другой.

Пилотный проект по «Открытым API» Сбербанк и «Т-Банк» запустили летом 2024 г. — первыми из системно значимых российских банков. Внутреннее тестирование, по итогам которого были внесены доработки, уже завершено.

Которые вступят в число бета-тестировщиков обоих банков, новый функционал станет доступен до конца 2024 г. Для участия в тестировании клиентам Сбербанка необходимо подключить бета-версию, клиентам «Т-Банка» — вступить в бета-сообщество. Затем клиенту необходимо выбрать, какие продукты будут отображаться в приложении банка-партнера, и подписать согласие на предоставление доступа к счетам в другом банке.

Все данные между Сбербанком и «Т-Банком» передаются в соответствии с разработанным Стандартом информационной безопасности, который предусматривает их криптографическую защиту и делает процесс максимально защищенным и прозрачным для клиентов.

Сделать новый функционал доступным для всех клиентов планируется в начале следующего года.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Первыми клиентами, которые протестируют наш совместный с «Т-Банком» продукт, будут гости FINOPOLIS. После подключения бета-версии можно будет добавить свои карты и платежные счета из «Т-Банка» в «Сбербанк Онлайн», и тогда они отобразятся на главном экране приложения рядом с картами и счетами «Сбера» — получится единый кошелек. Соответственно, в приложении «Т-Банка» все выглядит зеркально. Важно, что данные по счетам в банке-партнере будут обновляться только в момент входа в приложение. Наши протоколы безопасности отвечают всем требованиям и стандартам «Открытых API», так что данные клиентов надежно защищены».

Сергей Хромов, вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем «Т-Банка»: «Как у двух системно значимых банков, у нас есть общая цель — создавать лучшие продукты для клиентов. Именно объединение экспертизы позволяет нам улучшать клиентский опыт и модифицировать банковские продукты, делая их более технологичными. Пользователям технология «Открытых API» поможет сделать более комфортным процесс отслеживания и распределения личных финансов, а для нас — представителей банковского сектора — персонализировать предложения и усовершенствовать их, исходя из запросов клиентов».