Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

Юридическая компания «Должник прав» автоматизировала обработку входящих обращений на сайте с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice компании SL Soft. Бот полностью заменил сотрудников на этапе первичного контакта с потенциальными клиентами и обеспечил конверсию в назначенную онлайн-консультацию с целевыми заказчиками на уровне свыше 30%. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На сайт компании «Должник прав»ежедневно поступает до 1 тыс. заявок на онлайн-консультации. Ранее все входящие запросы обрабатывали операторы первой линии поддержки, которые не могли обеспечить своевременную качественную фильтрацию всего объема лидов. Существенная доля заявок теряла свою актуальность или не соответствовала параметрам. Обработка нецелевого трафика сотрудниками приводила к росту рекламных бюджетов и удорожанию целевых контактов. Для оптимизации трудозатрат организации и повышения эффективности рекламных кампаний в процесс был внедрен голосовой бот Robovoice, который теперь самостоятельно обрабатывает 100% входящего трафика.

Виртуальный сотрудник мгновенно связывается с потенциальными клиентами и уточняет базовую информацию для квалификации контакта: сумму кредитов, наличие просроченной задолженности и т.д. Если данные соответствуют установленным критериям, то бот подтверждает возможность проведения консультации и передает заявку в работу юристам. В результате внедрения голосового бота, компания «Должник прав» автоматически обрабатывает поступающие заявки с минимальными затратами.

Интеграция с CRM позволяет боту выполнять роль менеджера: он вносит информацию, полученную в ходе беседы, в определенные поля в карточке, переключает лид на ответственного специалиста и «двигает» по стадиям воронки продаж.

Кроме того, предусмотрен сценарий работы с клиентами, которые не ответили на звонки, но связались с компанией позднее. Бот сообщает о причине своего звонка и далее ведет разговор по основному сценарию.

«Голосовой бот Robovoice помог значительно ускорить обработку заявок, обеспечив существенную оптимизацию маркетинговых бюджетов. Решение позволило заменить сотрудников в рутинных трудоемких процессах, таких как дозвоны до лидов и отсев нецелевого трафика. Важно, что бот при этом звучит как человек и способен отрабатывать встречные вопросы – взаимодействие с заказчиками складывается непринужденно и эффективно, – отметил Александр Унгурян, генеральный директор «Должник прав». – Бота удалось запустить в промышленную эксплуатацию в сжатые сроки, в том числе благодаря Robovoice Connector – коробочному решению для интеграции с нашей CRM».

«Технологии Robovoice – не просто способ автоматизировать коммуникации, но инструмент, который позволяет комплексно решить конкретную задачу и достигнуть желаемых бизнес-метрик. Так, боты помогают повысить конверсию рекламных кампаний, обеспечивая мгновенную обработку запросов, и привлекать новых клиентов, совершая обзвон холодной базы, – отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Однако интеллектуальные боты Robovoice универсальны и покрывают широкий спектр потребностей бизнеса: от подбора персонала и подтверждения заказов до более сложных, таких как опросы, прием заявок или запись к специалисту. Компании могут имплементировать цифровых сотрудников без строчки программного кода, используя бесплатную пользовательскую платформу Robovoice».

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SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

ЦФЗ «Должник Прав» – компания, предоставляющая онлайн-сервис по списанию долгов, была основана в 2015 г. В сервисе «Должник Прав» предусмотрена возможность отслеживать и контролировать ход работы с персональным юристом.