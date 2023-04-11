Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice

Группа «Эталон» завершила пилотный проект по внедрению умного голосового робота Robovoice (ГК Softline), который со временем значительно оптимизирует затраты, повысит эффективность работы колл-центра компании. Роботизированный оператор контакт-центра, получивший в компании имя «Оксана», уже тестируется в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательской лояльности. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

«В процессе активного выхода в новые регионы перед группой «Эталон» встала задача эффективного планирования кадрового ресурса. И для того, чтобы не идти по пути пропорционального увеличения штата сотрудников сервисного блока, мы «наняли» на работу разговорный искусственный интеллект», – сказал Георгий Цаллагов, директор Департамента по сервису и сопровождению продаж Группы «Эталон».

Создателем умного виртуального ассистента «Оксана» выступила компания Robovoice – российский разработчик платформы роботизированных коммуникаций. По словам CEO компании Robovoice Александра Павлова, внедрение голосового помощника – оптимальный выбор для предприятий, ориентированных на рост качества обслуживания, масштабирование бизнеса, а также сокращение расходов.

«Технологии Robovoice позволяют многим компаниям, оптимизировать процессы коммуникаций в сферах продаж, маркетинга, сервиса и самообслуживания, существенно увеличивая уровень удовлетворенности клиентов. Круглосуточная доступность роботизированного помощника и возможность обрабатывать неограниченное количество звонков позволяет предоставить высочайший уровень сервиса. Наши клиенты могут самостоятельно настроить сценарий работы робота практически под любую задачу, используя только пользовательские средства, а могут заказать робота «под ключ», – отметил Александр Павлов, CEO Robovoice.

«Благодаря активному участию и глубокому погружению в проект команды «Эталон», мы смогли оперативно реализовать проект от построения логики скрипта голосового помощника до запуска пилота. В настоящее время мы продолжаем развивать робота «Оксана», – прокомментировал Александр Павлов. – Приоритет для нас – полезность применения Robovoice для наших клиентов, поэтому мы скрупулезно относимся к прогнозам на этапе обсуждения проекта и внимательно отслеживаем фактическую результативность робота».

В свою очередь Георгий Цаллагов отметил, что хорошие результаты и потенциал возможностей голосового робота в период тестирования, позволили команде группы «Эталон» приступить к реализации основной целевой части проекта – организации стопроцентной роботизированной первой линии собственного колл-центра.

«В ближайшие три месяца «Оксана» будет принимать и корректно квалифицировать большую часть входящих звонков по всему перечню массовых тематик. Более половины обращений голосовой робот сможет обрабатывать самостоятельно, остальные будет перенаправлять на профильных специалистов Компании для их отработки», – пояснил Георгий Цаллагов.

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По его словам, роботизированный помощник уже «учится» самостоятельно работать в глобальной CRM группы: заводить и редактировать карточки покупателей во время звонка, назначать сотрудникам отделов продаж задачи для дальнейших коммуникаций с первичными и повторными обращениями клиентов и др.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

Группа «Эталон», основанная в 1987 г., это корпораций в сфере девелопмента и строительства. В 2021-2022 гг. компания вышла на рынки пяти новых регионов присутствия и сегодня реализует свои проекты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Общенациональная сеть продаж компании охватывает 59 городов России. Выручка компании в 2021 году составила 87,1 млрд руб., EBITDA – 17,9 млрд руб.

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Компания Robovoice является российским разработчиком пользовательской платформы роботизированных коммуникаций. Robovoice развивает платформу с 2019 г. В пользовательском конструкторе платформы можно создать голосовой бот с искусственным интеллектом, качество работы которого сопоставимо с уровнем опытного оператора колл-центра.