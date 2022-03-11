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Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП

На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек с каждого литра при заправке от 30 литров.

Сегодня к приему платежей через СБП подключено более 80% автозаправочных станций во всех регионах присутствия сети. До конца I квартала 2022 г. планируется подключить все АЗС сети.

Новый способ оплаты будет доступен клиентам АЗС «Газпромнефть» как на кассе, так и в режиме онлайн, в мобильном приложении сети.

Для оплаты по СБП необходимо зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR на платежном терминале и получить подтверждение операции. Также можно с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, после чего покупатель будет автоматически переведен в мобильное приложение своего банка.

В настоящее время возможность расплачиваться за покупки и услуги с помощью СБП предоставляет своим клиентам уже более 70 российских банков.

При оплате покупки по СБП клиент получит кассовый бумажный чек, либо чек поступит в электронном формате на почту, если в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть» выбран такой способ получения чека.

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