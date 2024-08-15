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«Газпромнефть-Автоматизация» подтвердила статус ИТ-компании в Минцифры

«Газпромнефть-Автоматизация» успешно прошла ежегодную аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и второй год подряд подтвердила статус ИТ-компании, предоставляющей услуги в области компьютерных технологий и разработки программного обеспечения.

В портфеле «Газпромнефть-Автоматизации» ИТ-продукты, созданные для нужд компаний энергетической отрасли. Одно из ключевых решений – технологическая платформа, которая помогает партнерам «Газпромнефти» интегрироваться в единое информационное пространство, что значительно повышает эффективность их совместной работы.

Также компания реализует проект по управлению сервисным обслуживанием автоматизационного оборудования на месторождениях «Газпромнефти». Программа объединяет заявки партнеров, контролирует сроки выполнения работ и оптимизирует затраты.

Как сделать DevOps безопасным

Для оперативного обустройства месторождений специалисты предприятия создают и используют штабные комплексы – специальные боксы с техникой для работы в полевых условиях.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Автоматизации», компания более 20 лет работает над поставками верифицированных данных в информационные системы. «Наша цель – предоставлять безопасные разработки и услуги в области информационных технологий, интегрировать решения, которые повысят эффективность как нашего бизнеса, так и наших партнеров», – отметил Вячеслав Коланда.

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