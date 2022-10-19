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«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»

«Яндекс заправки» подключили станции сети «Газпромнефть» для своих пользователей. Сейчас оплатить топливо на станциях сети в приложениях «Яндекс заправки», «Карты» и «Навигатор» можно в пяти регионах: Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам сервиса «Яндекс такси».

«Яндекс заправки» позволяют водителям экономить время на заправку автомобиля: не надо идти на кассу, а если на станции есть заправщик, то не потребуется даже выходить из машины. При оплате топлива через сервис водители смогут копить баллы программы лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть». Кроме того, заправляясь на станциях сети, автомобилисты с подпиской «Яндекс плюс» смогут копить баллы и тратить их на оплату топлива и в других сервисах компании — в «Еде», «Маркете», «Лавке», «Такси», «Кинопоиске», «Яндекс музыке» и др.

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«Яндекс заправки» — сервис, который помогает водителям находить АЗС по пути, оплачивать топливо и омывайку, не выходя из машины, а также получать бонусы топливных сетей.

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