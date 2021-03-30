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Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов

ПО Софт

Hancom Group, южнокорейская компания в области информационных технологий, впервые представила в России Hancom Office 2020. Это пакет офисных приложений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов.

Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь покупает один раз бессрочный пакет Hancom Office, а после получает обновления совершенно бесплатно. Есть вариант для простых пользователей и студентов, а также пакет с расширенной функциональностью для корпоративного использования. Hancom Office можно приобрести в «М.Видео», «Эльдорадо», Softline и Allsoft.

Компания стремится сделать опыт своих клиентов максимально комфортным, для этого специалисты постоянно работают над совместимостью программы с любыми другими редакторами, что позволяет без ограничений переходить между ними, не теряя данные и свою работу.

Hancom Office 2020 позволяет без посторонних программ полноценно работать с PDF-форматом: пользователь может соединять и извлекать PDF-документы, а также конвертировать их в Word, Excel или PowerPoint файлы, редактировать, а затем снова преобразовывать их в PDF.

Для пользователей пакета также доступно облачное хранение данных в Hancom Space: можно создавать и редактировать документы через интернет в любом месте и на любом устройстве — даже на ПК, где не установлена программа Hancom Office. Это позволяет совместно работать над файлами сразу нескольким пользователям и вносить изменения, где бы вы не находились.

Доктор Питер Вонсук Юн, президент по развитию глобального бизнеса, Hancom Group, сказал: «Программа максимально удобная для наших клиентов, она дает возможность пользоваться функционалом стандартного текстового редактора с дополнительными функциями по более выгодной цене. А при необходимости Hancom Office 2020 подстраивается под пользователя – в новой, коронавирусной реальности, это, конечно, необходимое качество».

Директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская, сказала: «Мы продолжаем расширять ассортимент продуктами Hancom и предлагать решения в различных ценовых диапазонах. С южнокорейской компанией мы успешно работаем с 2017 г. Благодаря нашей обширной розничной сети и развитой онлайн-платформе уже большое количество россиян смогли оценить качество, функциональность и доступность приложений Hancom, а сама компания занять значительную долю на розничном рынке офисного ПО, где на «М.Видео» и «Эльдорадо» приходится более 40% штучных продаж». В условиях пандемии качественное программное обеспечение для комфортной работы, учёбы и решения других задач остаётся как никогда актуальным. Почти каждый второй ноутбук и ПК в прошлом году были приобретены вместе с лицензионными офисными приложениями».

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