«Р7» запускает облачный офис по подписке

«Р7» запускает облачный офис по подписке. Теперь облачный офис «Р7» стало возможно оплатить онлайн в личном кабинете после регистрации. Нововведение позволит значительно упростить процедуру подписки как для юридических, так и для физических лиц. Оплатить сервис можно банковской картой (все основные платежные системы, включая карты «Мир») и «ЮМоney». Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Ранее для покупки и подключения сервиса клиенту необходимо было обратиться к авторизованному партнеру компании «Р7». Новый формат оплаты позволит упростить процедуру, сделать ее более удобной и оперативной для всех категорий пользователей, а сама оплата будет безопасной благодаря применению технологии 3D-Secure, требующей дополнительной идентификации пользователя с помощью SMS. Проект по оплате картами на сайте реализован под управлением компании «Р7» и касается именно облачной версии сервиса. Платформу «Р7-Офис» on-premise по-прежнему можно приобрести через широкую сеть торговых партнеров компании.

Также сервис провайдеры и операторы связи могут размещать данное решение на своих серверах и предоставлять внешним клиентам.

В состав облачного офиса входят веб-приложения для создания и редактирования текстов, таблиц и презентаций, полностью совместимые с самым распространенным форматом офисных документов — Office Open XML, который является базовым для «Р7-Офис», модуль CRM, почта и календарь.

Базовая стоимость сервиса составляет 249 руб. за одного пользователя в месяц (более 10 лицензий могут купить только корпоративные пользователи – юридические лица). Если оплатить подписку сразу на год, то стоимость рассчитывается со скидкой в 16%.

«Запуск оплаты пластиковыми картами и “ЮМоney: непосредственно на нашем сайте — серьезный шаг в сторону удобства для клиента, — сказали представители «Р7-Офис». — Думаем, особенно востребованной эта возможность будет среди пользователей из сектора малого и среднего бизнеса».