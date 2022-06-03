Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО

«МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о расширении сотрудничества с четырьмя регионами России – с Новгородской, Ленинградской, Астраханской и Тульской областями. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Согласно условиям соглашений, «МойОфис» будет оказывать содействие региональным органам власти в вопросе перехода на российское офисное ПО и достижения целей национальной программы «Цифровая экономика России». Так, компания-разработчик готова провести анализ ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений каждого региона и разработать план миграции с иностранных офисных решений.

Кроме того, школы Астраханской и Тульской областей – всего более 700 образовательных учреждений – бесплатно получат российское офисное программное обеспечение «МойОфис образование». Другие продукты «МойОфис» – в частности, «МойОфис частное облако», почтовая система «МойОфис почта» – станут доступны для школ и вузов региона по специальной сниженной стоимости.

Вместе с программным обеспечением школы бесплатно получат электронное пособие «Азбука МойОфис», подготовленное для развития цифровой грамотности в младших классах. Изучение Азбуки поможет детям быстрее освоить работу в редакторах документов и развить навыки работы с информацией.

В состав «МойОфис образование» входят редакторы текстовых документов, электронных таблиц и графических презентаций, а также набор шрифтов XO_Fonts – метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО «МойОфис» сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

Продукт «МойОфис образование» совместим со всеми популярными операционными системами отечественными Linux и зарубежными Windows и поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов – это позволяет легко встроить решение в ИТ-инфраструктуру любой школы.

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«“МойОфис” имеет успешный опыт внедрения своих решений в государственных и муниципальных учреждениях разных по размерам регионов. Так, например, нашим продуктом пользуются служащие органов исполнительной власти Курской области, Пермского края, а также Санкт-Петербурга. Накопленные нами практические знания и экспертиза позволяют сделать процесс миграции быстрым и эффективным. Мы готовы оказывать поддержку всем регионам России в вопросе перехода на современное и безопасное офисное ПО и в качестве первого этапа бесплатно предоставляем школам набор офисных приложений “МойОфис образование” – это решение уже используют более 9 тысяч образовательных учреждений по всей стране», – отметила Елена Непочатова, коммерческий директор «МойОфис».

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. МойОфис создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот» и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.