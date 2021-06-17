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Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика

«Р7-Офис» открыл для образовательных учреждений прием заявок на бесплатное получение своего офисного пакета. Теперь разработчик «Р7-Офис» может предоставлять неограниченное количество лицензий в рамках школы, в том числе по прямому запросу. Кроме того, офисное ПО передается в рамках соглашений с региональными органами власти. Таким образом, разработчик расширяет возможность импортозамещения в образовательной сфере.

Этот вариант приобретения «Р7-Офис» станет доступен также средним специальным учебным заведениям и детским дошкольным учреждениям.

Преподаватели и учащиеся после заполнения заявки на сайте получат доступ к редакторам текстов, таблиц и презентаций, широким возможностям совместной работы, системе управления проектами, хранилищу файлов, органайзеру с клиентом электронной почты, платформе для построения внутренней социальной сети, мессенджеру с большим спектром возможностей ВКС и другим компонентам.

При этом решение полностью совместимо со всеми популярными операционными системами и форматами файлов, а также поддерживает развертывание в локальной сети. Последнее делает образовательные учреждения импортонезависимыми и позволяет дополнительно защитить данные от кибератак.

«Р7-Офис» входит в реестр отечественного ПО и соответствует требованиям законодательства в области импортозамещения и федеральным образовательным стандартам.

Решение уже передано в школы 23 регионов РФ, включая Белгородскую, Смоленскую, Владимирскую, Костромскую, Мурманскую, Свердловскую, Самарскую, Ульяновскую, Курганскую и Саратовскую области, Ингушетию, Татарстан, Алтайский Край, Забайкалье, ХМАО и ЯНАО.

Владимир Бахур

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