Подтверждена совместимость СЭД CompanyMedia с операционными системами «Альт»

«Компания "ИнтерТраст"», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia, и «Базальт СПО», ведущий российский разработчик операционных систем «Альт», сообщают о завершении совместных испытаний и обеспечении полной совместимости и корректной работы системы электронного документооборота CompanyMedia с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Совместимость подтверждена сертификатом №0312/25 от 16.10.2025 г. по результатам тестовых испытаний, проведенных специалистами «Компания "ИнтерТраст"». Результаты испытаний отражены в двустороннем протоколе.

В ходе тестирования подтверждена стабильная работа СЭД CompanyMedia на российских ОС семейства «Альт» на платформе x86_64: «Альт Сервер» 10 – для серверных компонентов системы; «Альт Рабочая Станция» 10 – для клиентских рабочих мест.

В ближайших планах — обеспечить совместимость СЭД CompanyMedia с новыми версиями ОС «Альт Сервер» 11 и «Альт Рабочая станция» 11.

Основной целью испытаний являлось обеспечение бесперебойной и эффективной работы системы электронного документооборота в полностью отечественной ИТ-инфраструктуре.

«Получение сертификата совместимости с ОС «Альт» — это важный шаг в развитии экосистемы вокруг нашего продукта, – сказал Белецкий Анатолий, исполнительный директор компании «ИнтерТраст». — Связка из отечественной СЭД и отечественных операционных систем представляет собой готовое, надежное и производительное решение для организаций, реализующих политику импортозамещения. Особенно значимо, что испытания успешно прошли как серверная, так и клиентская версии ОС, что наглядно демонстрирует готовность CompanyMedia к развертыванию в полностью отечественной инфраструктуре любой сложности, обеспечивая нашим клиентам не только функциональность, но и полную технологическую независимость на всех уровнях».

«Мы рады, что экосистема продуктов, совместимых с ОС «Альт», пополнилась мощным российским платформенным решением CompanyMedia, — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО». — Совместная работа с лидерами рынка прикладного ПО позволяет нам формировать конкурентоспособные и безопасные технологические стеки для государственных и коммерческих структур, соответствующие требованиям к импортонезависимому ПО».