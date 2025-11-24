Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость СЭД CompanyMedia с операционными системами «Альт»

«Компания "ИнтерТраст"», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia, и «Базальт СПО», ведущий российский разработчик операционных систем «Альт», сообщают о завершении совместных испытаний и обеспечении полной совместимости и корректной работы системы электронного документооборота CompanyMedia с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Совместимость подтверждена сертификатом №0312/25 от 16.10.2025 г. по результатам тестовых испытаний, проведенных специалистами «Компания "ИнтерТраст"». Результаты испытаний отражены в двустороннем протоколе.

В ходе тестирования подтверждена стабильная работа СЭД CompanyMedia на российских ОС семейства «Альт» на платформе x86_64: «Альт Сервер» 10 – для серверных компонентов системы; «Альт Рабочая Станция» 10 – для клиентских рабочих мест.

В ближайших планах — обеспечить совместимость СЭД CompanyMedia с новыми версиями ОС «Альт Сервер» 11 и «Альт Рабочая станция» 11.

Основной целью испытаний являлось обеспечение бесперебойной и эффективной работы системы электронного документооборота в полностью отечественной ИТ-инфраструктуре.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Получение сертификата совместимости с ОС «Альт» — это важный шаг в развитии экосистемы вокруг нашего продукта, – сказал Белецкий Анатолий, исполнительный директор компании «ИнтерТраст». — Связка из отечественной СЭД и отечественных операционных систем представляет собой готовое, надежное и производительное решение для организаций, реализующих политику импортозамещения. Особенно значимо, что испытания успешно прошли как серверная, так и клиентская версии ОС, что наглядно демонстрирует готовность CompanyMedia к развертыванию в полностью отечественной инфраструктуре любой сложности, обеспечивая нашим клиентам не только функциональность, но и полную технологическую независимость на всех уровнях».

«Мы рады, что экосистема продуктов, совместимых с ОС «Альт», пополнилась мощным российским платформенным решением CompanyMedia, — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО». — Совместная работа с лидерами рынка прикладного ПО позволяет нам формировать конкурентоспособные и безопасные технологические стеки для государственных и коммерческих структур, соответствующие требованиям к импортонезависимому ПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

Россия испытала управление БПЛА с геостационарного спутника

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

В России усовершенствовали солнечные батареи так, чтобы они могли эффективно работать даже зимой

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

«Яндекс» создал робота на замену юристам

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще