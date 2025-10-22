Разделы

Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт»

Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с операционными системами «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11 и «Альт Сервер» 11. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Для пользователей операционных систем семейства «Альт» совместимость продуктов гарантирует, что при переходе на версию 11 им также будут доступны средства подписи и шифрования, соответствующие требованиям регулятора и законодательства.

Андрей Селедкин, менеджер по продуктам «Цифровые технологии»: «Мы проверили множество сценариев работы с «КриптоАРМ ГОСТ» 3 на операционных систем «Альт», от генерации ключей до отправки подписанных и зашифрованных документов по электронной почте. Удобство и безопасность — вот наши ключевые преимущества. С «КриптоАРМ ГОСТ» 3 компании, использующие ОС могут обеспечивать конфиденциальность и юридическую значимость любых документов».

Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО»: «Обеспечение доверенного применения отечественной криптографии для владельцев ОС «Альт» — наша общая с «Цифровыми технологиями» задача. «КриптоАРМ ГОСТ» 3 предлагает удобный и безопасный инструмент для юридически значимого документооборота и защиты конфиденциальных данных».

Средство электронной подписи «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 сертифицировано в составе СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 по классам КС1 и КС2, что свидетельствует о его соответствии требованиям № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Приказа ФСБ России №796 от 27 декабря 2011 г.

ОС семейства «Альт» — это российские операционные системы на базе Linux, разрабатываемые компанией «Базальт СПО» для создания комплексной ИТ-инфраструктуры. «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Рабочая станция K» 11 предназначены для развертывания пользовательских рабочих мест с графическими средами GNOME и KDE Plasma соответственно, в то время как «Альт Сервер» 11 служит для построения корпоративной инфраструктуры и предоставляет службы для развертывания контроллеров домена, веб-серверов, систем контейнеризации и баз данных.

«КриптоАРМ ГОСТ» и операционные системы «Альт» включены в Единый реестр отечественного ПО.

