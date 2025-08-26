60 тысяч лицензий российских ОС «Альт Образование» поставят в школы Пермского края

Подписано трехстороннее соглашение о поставке операционных систем «Альт Образование» в общеобразовательные организации Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ заключили Министерство информационного развития и связи Пермского края, «Базальт СПО» и «Академия Бизнес Решений».

«Наша цель – помочь обеспечить школам плавный и уверенный переход на отечественное ПО», — сказал генеральный директор «Академия Бизнес Решений» Алексей Заболотных.

В рамках соглашения «Академия Бизнес Решений» предоставляет Министерству информационного развития и связи Пермского края почти 60 тыс. лицензий операционной системы «Альт Образование», разработанной «Базальт СПО» для образовательных организаций региона.

«Это масштабный и стратегически важный проект. Оснащая все школы Пермского края нашим ПО, мы не просто предоставляем лицензии, а закладываем фундамент для будущего — чтобы ученики и учителя работали с современным и безопасным российским софтом, развивая цифровой суверенитет страны с самого начала образовательного пути», — сказал начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО» Сергей Гущин.