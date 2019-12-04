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RCNTEC выпустил релиз 0.11.0 облака RPCM.Cloud

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RCNTEC объявил о выпуске обновления 0.11.0 RPCM.Cloud облачного решения для мониторинга инфраструктуры электропитания на базе интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU.

В релизе 0.11.0 добавлены новые возможности для повышения удобства и безопасности мониторинга инфраструктуры электропитания, а также внесены изменения в пользовательский интерфейс.

Добавлено разграничение полномочий для пользователей облака в пределах одной компании.

В дашборде появилась возможность выбора, какие именно события показывать на графике и журнале.

Также добавилась возможность скачивания журналов клиентских устройств в форматах txt и csv.

Чтобы пользователи не пропускали новости об RPCM Smart PDU и RPCM.Cloud разработчики RCNTEC добавили возможность подписаться на получение анонсов о выходе новых версий ПО и других важных новостей.

Облако RPCM.Cloud было выпущено в ноябре 2019 г. и открыло для пользователей RPCM возможности централизованного мониторинга всей инфраструктуры электропитания из единого интерфейса, прогнозирования потребления электроэнергии, траблшутинга и многого другого.

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