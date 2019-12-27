RCNTEC представила обновление RPCM.CLOUD 0.12.0

RCNTEC, производитель RPCM Smart PDU, выпустила обновление 0.12.0 облачного сервиса RPCM.CLOUD.

В список изменений и улучшений вошли следующие пункты.

Фильтры в разделе Порты стали умнее. Теперь можно фильтровать порты по показаниям счётчиков и моментальных значений. Например: ma > 1000 - покажет порты на которых ток более 1000 mA.

В разделе Устройства теперь можно фильтровать и искать устройства также удобно, как в портах. Например: kwh > 1000 - покажет Вам устройства у которых счетчик кВт⋅ч более 1000. Или sw <= 0.7.7 - покажет устройства у которых версия ПО ниже чем 0.7.7 включительно.

Для удобства добавлена темная тема (Dark Mode) оформления облачного сервиса.

Исправлена проблема с отображением данных на Дашборда для пользователей у которых были добавлены только DC устройства.

Счётчики по всем устройствам теперь загружаются практически моментально.

Исправлена проблема, приводившая к тому, что могли не отображаться события о срабатывании КЗ, неисправности и др. на портах в разделе Графики.

RPCM Smart PDU помогают клиентам из самых разных отраслей улучшать uptime, снижать downtime и экономить. RPCM Smart PDU используются клиентами в десятках городов России от Калининграда до Владивостока и в 17 странах мира от Гонконга до США.