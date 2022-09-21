На маркетплейсах продают «параллельные» iPhone за полцены

После введения параллельного импорта в России на популярных маркетплейсах все чаще стали публиковать объявления о продаже iPhone. Некоторые новые модели почти в два раза дешевле гаджетов, представленных в крупных розничных сетях. Эксперты предупреждают о возможных мошеннических схемах.



Продавцы устремились на маркетплейсы

После того, как в России был легализован параллельный импорт, на популярных маркетплейсах выросло количество продавцов последних моделей iPhone, пишет «Коммерсант».

По информации Wildberries, число продавцов «яблочных» устройств на площадке увеличилось на 61% с мая 2022 г. – сразу после того, как маркетплейс разрешил реализовывать здесь технику, ввезенную по «серому» импорту из третьих стран. Представители компании уточнили, что прирост продавцов Apple на платформе в два раза больше, чем общее увеличение числа партнеров Wildberries.

Ту же тенденцию отметили в «Сбермегамаркете», рассказав про рост оборота продаж мобильных устройств Apple с мая по август 2022 г. на 305%.

Очень бюджетные цены

Цены на маркетплейсах на предпоследние модели iPhone гораздо более скромные, чем у крупных ритейлеров. Так, на Ozon, как выяснил CNews, iPhone 13 Pro продается за 69,2 тыс. руб. В «М.Видео» же, к примеру, зеленый iPhone 13 Pro можно приобрести за 112,2 тыс. руб. Модель iPhone 13 продается на «Яндекс.маркете» по цене от 54,4 тыс. руб. и на Wildberries он стоит до 65 тыс. руб. В крупных сетях смартфон обойдется покупателю в 77 тыс. руб.

Первые партии последних iPhone 14 тоже уже можно найти на «Яндекс.маркете» – стоит он тут от 106 тыс. руб. На Wildberries «разбег» цен сильнее – от 112 тыс. руб. до 270 тыс. руб. На Ozon iPhone 14 на 128 Гб можно приобрести за 69 тыс. руб.

Новые iPhone будут стоить в России в два раза дороже, чем в США

Крупные ритейлеры пока не реализуют новинки, но собирают на них предзаказы. Как сообщили CNews представители МТС, стоимость iPhone 14 в зависимости от объема памяти варьируется от 85 тыс. руб. до 114 тыс. руб, iPhone 14 Plus – от 95 тыс. руб. до 126 тыс. руб. iPhone 14 Pro – от 157 тыс. руб до 167 тыс. руб., iPhone 14 Pro Max – от 115 тыс. руб. до 167 тыс. руб.

«Новые iPhone пользуются большим спросом – на текущий момент у нас в 2,5 раза больше оплаченных предзаказов, чем было годом ранее за аналогичный период времени, – рассказали CNews представители МТС. – Чаще всего выбирают версии Pro и Pro Max – на них приходится более 70% предзаказов. Самый популярный цвет –фиолетовый. Реже всего выбирают базовый iPhonе 14 на 128 ГБ».

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О сроках поставок новых моделей пока неизвестно.

Ранее CNews писал о том, что «серые» iPhone, продаваемые в крупных сетях, будут стоить намного дороже, чем в США и у неофициальных продавцов в России. Дело в том, что ритейлеры сами предоставляют свою гарантию на эти устройства и несут затраты на подорожавшую логистику. Таким образом, последние модели iPhone у крупных ритейлеров могут обойтись россиянам почти в два раза дороже: если базовый iPhone 14 в США стоит минимум $800 (48 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 сентября 2022 г.), то в России, исходя из данных МТС – минимум 85 тыс.

Какие есть риски при покупке «серых» айфонов

Ведущий продакт-менеджер Apple в компании diHouse (входит в Группу «Ланит») Любовь Морозова сообщила «Коммерсанту», что Apple выполняет свои гарантийные обязательства даже после остановки официальных поставок в Россию. Даже если «яблочный» гаджет куплен на маркетплейсе, «на него распространяется всемирная гарантия». Главное, чтобы это была оригинальная продукция.

В то же время гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием засомневался, финансирует ли сейчас Apple затраты на ремонт в авторизированных сервисных центрах. Кроме того, он предостерег покупателей от приобретения устройств на маркетплейсах, так как есть риски получить восстановленный гаджет под видом нового.

Как Apple покидала Россию

Напомним, Apple ушла из России в марте 2022 г. Официальный русский сайт компания перестала обновлять тогда же – в сентябре 2022 г. на нем так и не появилось упоминания о последних моделях iPhone. В то же время в описании смартфонов iPhone 13 и 13 Pro все еще стоит приставка «новый». Ничего не сообщается на сайте и про третье поколение модели iPhone SE, которая вышла в начале марта 2022 г.