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Билайн лидирует по эффективности бизнеса среди операторов «большой четверки»

Впервые за долгое время операторы «большой четверки» – МТС, Билайн, Ростелеком и МегаФон – представили финансовую отчетность, что позволяет провести прямое сравнение их показателей. Бизнес операторов в 2023 году демонстрирует общий рост отрасли: все четыре игрока отметили увеличение выручки по сравнению с 2022 годом, что свидетельствует о благоприятном положении телекоммуникационной отрасли на рынке.

МегаФон зафиксировал рост выручки на 11,4%, Ростелеком на 13%, Билайн на 5,9%, а МТС вышел в лидеры с ростом на 13,5%. Однако, несмотря на эти показатели, отрасль переживает изменения в подходах к отчетности и ищет новые метрики для адекватного отражения своего бизнеса и отходя от устаревших моделей.

«По текущей отчетности стало не так просто сравнивать телеком-компании друг с другом. Хороший показатель — рентабельность OIBDA/EBITDА. По нему можно судить об эффективности бизнеса и текущем положении дел в компаниях. Данный показатель, отражающий отношение прибыльности к выручке, Если судить по нему, то МТС показывает уровень рентабельности в 39,1%, МегаФон — ровно 40%, Ростелеком занимает второе место с показателем 40,82%, а лидером по этому показателю становится Билайн с показателем рентабельности в 42,5%», — комментирует генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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