Российские Java-программисты расслабились. Они пишут с помощью нейросетей и требуют зарплату в полмиллиона. На открытое ПО они «забили»

Почти все Java-программисты в России пользуются ИИ на работе, половина из них – каждый день. Они все реже обращаются за помощью к Stack Overflow, главному в мире ресурсу для программистов, и почти перестали участвовать в проектах с открытым кодом для получения опыта. При этом Java-джун хочет получать 150 тыс. руб. в месяц, тимлид – и вовсе 550 тыс. руб. От региона «зарплатные аппетиты» здесь не зависят.

Нейросеть в помощь

Российские программисты, пишущие на Java, с большой охотой внедряют искусственный интеллект в свою работу, сообщили CNews представители холдинга VK. Согласно исследованию, проведенному холдингом совместно с JUG Ru Group, ИИ-инструменты используют 95% российских Java-разработчиков, а 53% из них обращаются к ним на ежедневной основе. В отличие от них, разработчики на С++, напротив, стараются как можно реже пользоваться ИИ по работе.

Java – исторически очень популярный в России язык программирования. Но с годами все больше пишущих на нем отечественных специалистов переходят на Python и С++.

В опросе, проведенном в марте-мае 2026 г., участвовало свыше 720 Java-программистов разных компаний России. Согласно результатам, основное, для чего им нужен ИИ – это замена традиционным инструментам поиска в интернете. 74% применяют нейросети именно для этого. 63% внедрили ИИ в процесс написания кода, 61% применяют его для генерация тестов, 56% – для проверки кода.

У российских Java-разработчиков сложились определенные предпочтения в ИИ-инструментах. Отечественных среди пяти самых популярных не оказалось – на первом месте Claude Code (его назвали 27% респондентов), на втором находится Cursor (17,9%), за ним идут OpenAI Codex CLI (9,7%), Kilo Code (7,3%) и GitHub Copilot (6,9%).

freestockcenter / FreePik Российские Java-программисты придумали, как делать работу быстрее и при этом сократить общение с коллегами до минимума

Доля использующих хотя бы один агентский инструмент выросла с приблизительно 43% до 58% за несколько месяцев между волнами опроса, отметили авторы исследования.

«ИИ перестал быть для разработчиков экспериментальным инструментом и стал частью ежедневной работы. Более половины респондентов ежедневно используют ИИ для поиска информации и решения технических задач. Для VK важно следить за тем, как меняются подходы Java-сообщества, поскольку этот язык используется в разработке наших высоконагруженных продуктов», – сказал CNews технический директор VK Сергей Ляджин.

Атомизация сообщества

По мере проникновения ИИ в рабочие процессы Java-программистов в России они все реже используют мировое сообщество разработчиков для поиска ответов на свои рабочие вопросы. Как сообщили CNews в VK, для 73% участников опроса искусственный интеллект стал заменой Stack Overflow.

Stack Overflow – это крупнейшей в мире платформы вопросов и ответов среди программистов. Он развивался годами, его популярность с каждым разом росла, как и число участников, но с приходом ИИ все кардинально переменилось. Как сообщал CNews, владельцы ресурса понимают, что нейросети скоро могут сделать его совершенно бесполезным и ненужным, и теперь они изучают способы возвращения пользователей, которых растерял из-за засилья нейросетей. В их числе – система вознаграждения реальных экспертов.

Еще одна примета атомизации Java-сообщества на почве внедрения ИИ – это потеря интереса Java-программистов к проектам с открытым исходным кодом. Как показал опрос, 70% респондентов вовсе не участвуют в таких проектах – ни в рабочее время, ни в свободное. В рамках рабочих задач уделяют свое внимание таким проектам лишь 6% Java-разработчиков, а в свободное от работы время – 16%.

И опытный, и юнец

Согласно результатам опроса, уровень проникновения ИИ в ежедневные рабочие процессы российского программиста на Java никак не зависит от багажа его знаний и умений. Иначе говоря, по масштабам каждодневного использования нейросетей тимлиды почти не отличаются от джунов.

Так, среди начинающих специалистов (джунов) ежедневно используют ИИ примерно 53,6% опрошенных, среди сеньоров – 52,1%. У тимлидов этот показатель равен 54,1%.

Еще один вопрос, который рассмотрели авторы исследования – зависит ли уровень желаемой заработной платы от региона проживания специалиста. Как оказалось, совершенно нет – на вопрос «сколько вам должны платить» сеньоры из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всех других регионов России ответили одинаково – желаемая медиана составляет 450 тыс. руб. в месяц. Пожелания у работников российских компаний, проживающих за границей, еще менее скромные – 550 тыс. руб. в месяц.

Представители других грейдов на тот же вопрос ответили по-разному. У джунов это 150 тыс. руб. в месяц, у мидлов – 250 тыс. руб. разница между сеньором и тимлидом тоже составляет 100 тыс. руб. – 450 и 550 тыс. руб. соответственно.