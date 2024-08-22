ИT-эксперт рассказал о влиянии искусственного интеллекта на разработку ПО

Использование искусственного интеллекта вносит свои коррективы в процессы разработки программного обеспечения и структуру рынка. Директор по консалтингу ITQuick Роман Таранов поделился мнением о том, какие возможности становятся доступны компаниям и специалистам в сфере ИT.

Крупные ИT-компании сегодня активно внедряют технологии искусственного интеллекта в свои рабочие процессы. Одним из ключевых направлений является оптимизация проектного менеджмента. Так, ИИ используется для прогнозирования загрузки разработчиков и планирования проектного пайплайна. Это позволяет более эффективно распределять ресурсы и минимизировать простои специалистов.

По словам эксперта, наиболее заметное влияние ИИ оказывает непосредственно на процесс разработки. Генеративные модели и большие языковые модели (LLM) становятся незаменимыми помощниками программистов. Они способны генерировать код, создавать документацию и даже участвовать в code review. Такие инструменты, как GitHub Copilot, уже активно используются разработчиками для ускорения рутинных задач. Особенно эффективно ИИ справляется с написанием документации.

Таранов обращает внимание на тот факт, что использование ИИ в разработке не ограничивается готовыми решениями. Многие компании работают над созданием собственных моделей, обученных на лучших внутренних практиках и корпоративных стандартах. Это позволяет получить инструмент, который не только генерирует код, но и следует принятым в компании правилам и подходам к разработке.

Однако, несмотря на все преимущества, использование ИИ в разработке несет определенные риски. Главная проблема — отсутствие у искусственного интеллекта истинного понимания контекста и логики работы программы. ИИ может генерировать код, который выглядит правильно, но содержит скрытые ошибки или уязвимости. Поэтому важно, чтобы разработчики не слепо копировали предложения ИИ, а критически оценивали и проверяли генерируемый код.

Говоря о будущем ИT-индустрии, эксперт выделил концепцию агентов искусственного интеллекта. Это комплексные системы, способные самостоятельно решать поставленные задачи, используя различные инструменты и источники данных. Хотя эта технология находится на ранних стадиях развития, она имеет огромный потенциал для автоматизации многих аспектов разработки ПО.

Что касается влияния ИИ на рынок труда в ИT-сфере, Таранов считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект будет скорее дополнять работу программистов, а не заменять их полностью. Ключевое преимущество человека — способность к обучению и адаптации. Начинающий разработчик быстро набирается опыта и совершенствует свои навыки, в то время как ИИ-модель остается статичной без дополнительного обучения. Кроме того, создание сложных архитектурных решений и дизайн-систем по-прежнему требуют человеческого интеллекта и креативности.

Тем не менее, внедрение ИИ, вероятно, приведет к изменению структуры спроса на ИT-специалистов. Возрастет потребность в экспертах, способных эффективно работать с ИИ-инструментами, настраивать и обучать модели под специфические задачи компании.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что роль искусственного интеллекта в разработке ПО будет только возрастать. Компаниям и специалистам важно адаптироваться к этим изменениям, осваивать новые инструменты и подходы. При этом ключевым фактором успеха останется способность эффективно сочетать возможности ИИ с человеческим опытом и креативностью.