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Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Искусственный интеллект в ритейле и логистике уже давно не похож на футуристического робота из фантастического кино. Сегодня он управляет складами, следит за торговыми залами, проверяет этап приемки и берет на себя управление поставками. Перемены особенно заметны у гигантов розничной торговли. Масштаб операций измеряется тысячами магазинов, миллионами товарных позиций и сложными цепочками поставок между странами. При таком объеме технологии встраиваются почти в каждый этап: от планирования закупок до момента, когда товар попадает к покупателю. В статье на примере реальных кейсов рассказываем, как это устроено изнутри в зарубежных бигтех-компаниях.

От моделей машинного обучения до ИИ-агентов

Основой искусственного интеллекта для крупного ритейла служит корпоративная платформа языковых моделей. По сути это шлюз: он дает безопасный доступ к ведущим коммерческим моделям, к открытым решениям и к собственным разработкам инженеров компании.

Архитектурно платформа выстроена так, чтобы данные не выходили за корпоративный периметр. Этого требует информационная безопасность при работе с чувствительной информацией. Многие компании обращаются к открытым программным интерфейсам напрямую. В бигтехе все запросы идут через собственный шлюз, и благодаря этому ИИ можно применять даже к закрытым корпоративным данным.

В Walmart и Amazon строят платформу, на которой любой разработчик в компании может собрать собственного агента за один-два дня вместо 2-4 недель.

Поверх шлюза языковых моделей выстроена экосистема инструментов для разработчиков

Поверх шлюза языковых моделей выстроена экосистема инструментов для разработчиков. Помощник для командной строки помогает инженерам создавать, изменять и тестировать код прямо из терминала. Встроенный модуль сам собирает контекст из корпоративной документации, разбирает архитектурные шаблоны и формирует полные кодовые базы агентов вместе с инструментом FastAPI для создания веб-сервисов, упаковкой приложений в контейнеры Docker и настройками непрерывной интеграции и развертывания. GitHub Copilot развернут внутри корпоративного контура, а отдельные цифровые помощники адаптированы под конкретные бизнес-функции.

Такая механика позволяет перестраивать рабочие процессы и максимальным ростом прибыли. Например, Morgan Stanley создали внутреннего ассистента для финансовых советников и внедрили его в 98% команд, в том числе потому что корпоративная платформа позволяет сокращать расстояние от идеи до переписанного процесса.

ИИ в цепочке поставок: от прогнозирования до приемки

Прогнозирование спроса

В прогнозировании спроса бигтех использует подход с ИИ-агентами. Платформа объединяет классические статистические модели с ИИ-агентами, которые учитывают контекстные факторы: погоду, локальные события, сезонность, праздники и поведение покупателей. Для нас это уже устойчивая практика, а не пилот.

Как пример, международная компания экспресс-доставки DHL в прогнозе отдельно выделяет использование предиктивных возможностей. Они внедрили решения ИИ, чтобы точнее планировать маршруты, загрузку мощностей и складские операции. Внутри платформы отдельный модуль учитывает географические особенности рынков, и еще один оценивает риски в цепочке поставок.

На практике модель может давать расхождения прогноза с фактом, но чаще проблема в данных на входе. Например, в Walmart модель обучена считывать косвенные сигналы, чтобы мониторить пустые полки и заранее посылать ассистента проверять. То есть товар с ненулевым остатком, продажи которого вдруг упали в ноль — сигнал, что есть ошибка.

Инструмент самокорректирующихся запасов, развернутый Walmart в Мехико, сэкономил более $55 млн благодаря снижению потерянных продаж.

Поэтому бизнес-эффект в американском бигтехе считают из множества показателей. Точность модели умножается на долю сигналов, дошедших до сотрудника, и на долю задач, которые он успел выполнить. Модель с точностью 90% при исполнении 20% приносит меньше, чем модель на 70% при исполнении 90%: у сотрудника сканер в руке, сорок задач в списке и восемь часов смены.

Оптическое распознавание символов и компьютерное зрение на приемке

Одна из самых практичных областей применения ИИ — распознавание при приемке товара. В международных подразделениях ритейл-компаний — Канаде, Мексике, Чили, Центральной Америке — поставщики до сих пор привозят бумажные счета и накладные. Раньше приемщик вручную набивал тысячи строк ежедневно по каждому магазину. Сейчас система распознавания сканирует документ камерой мобильного устройства и сама извлекает номер заказа, количество, коды товаров и суммы. В магазине это означает, что очередь на разгрузке становится короче.

Автоматизированная приемка в распределительном центре крупного ритейлера в Канаде происходит на 90% быстрее ручного процесса благодаря ML-платформе. Модель, которая одновременно видит историю поставщика, состав паллеты, сезонность и текущие дыры на полке, отвечает на вопросы за секунду и сокращает время ввода на 60-70%, к тому же убирает ошибки. Также идет масштабная миграция документации доставок на облачную печать и полностью цифровые подтверждения через личный кабинет поставщика.

Российский рынок движется туда же: «Лента» после запуска удаленной приемки овощей и фруктов снизила списания на 0,5-1,2% за год, а затем начала подключать к ней машинное зрение с нейросетями: оценки системы совпадают с мнением инспекторов более чем в 90% случаев.

Компьютерное зрение на складах

Большой блок ИИ-автоматизации в ритейле — компьютерное зрение. На распределительных центрах используются камеры и локальные модели, которые анализируют операции.

Например, в крупных продуктовых магазинах США генеративный ИИ для контроля паллет уже позволяет замечать поврежденные грузы, неправильную укладку и нарушения техники безопасности. Связка радиочастотных меток и компьютерного зрения дает сквозное отслеживание товара от склада до торгового зала. Параллельно идет исследование небольших моделей, работающих с разными типами данных прямо на устройствах в складских помещениях, без обращения к облаку.

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Та же логика работает и в торговом зале:

Amazon развивает Just Walk Out, технологию автономной покупки. Покупатель берет товар с полки и выходит из магазина, минуя кассу. За кулисами работают ИИ, компьютерное зрение, датчики и радиочастотная идентификация. Сама компания продвигает Just Walk Out в супермаркеты, кафе, на стадионы и в точки быстрого обслуживания. Компьютерное зрение здесь решает конкретные операционные задачи: сокращает очереди, ускоряет поток покупателей и даёт ритейлеру более точные данные о поведении в торговой зоне. Полностью убирать кассы повсеместно никто не предлагает.

ИИ для контроля качества

Часть решений использует машинное обучение для автоматизации инспекций качества при приемке. Модели сопоставляют изображения с накопленной историей дефектов и сами выделяют поставки, которым необходима дополнительная проверка. Другая модель прогнозирует, в каких счетах вероятны расхождения. Сотрудники получают список проблемных позиций и не тратят время на проверку всего потока документов.

Например, платформа для приемки по фото распознает товар, оценивает масштаб проблемы, заводит структурированную запись о расхождении и готовит черновик претензии поставщику. Вместо нескольких форм и получаса ручной работы остаются снимок и проверка готового текста. Модель готовит документ, но подтверждает действие человек.

Голосовой ИИ в логистике

Одна из самых простых, но эффективных фишек ИИ в логистикеголосовой помощник на планшетах дальнобойщиков. Система установлена прямо в кабине грузовика. Водитель спрашивает голосом и получает ответ, не отрывая взгляд от дороги: статус доставки, маршрутные инструкции, отчёт о задержках, связь с диспетчером.

Для безопасности это принципиальный момент. Водители суммарно проезжают миллиарды миль в год, и каждая остановка ради работы с планшетом — это потерянное время и риск. Теперь они общаются с системой на нормальном языке. Модель обучена на отраслевом материале и понимает терминологию складов, маршрутов и типов грузов.

При этом важный нюанс — обучение модели на правильных и реалистичных тест-кейсах. McDonald’s тестировала ИИ-прием заказов с 2021 года более чем в сотне ресторанов и свернула этот проект из-за большого числа ошибок. В контролируемых условиях распознавание работало хорошо, но в живой очереди с шумом, акцентами и правками заказа на ходу ролики с ошибочными заказами разошлись по социальным сетям.

Агентный ИИ: от ответов к действиям

2023-2024 годы прошли под знаком чат-ботов и систем генерации на основе поиска. В 2026-м фокус сместился: агентный ИИ становится самостоятельной категорией. Сейчас ПО в ритейле само запускает процессы, согласует работу других сервисов и берёт на себя рутинные операционные решения, позволяя человеку не отвлекаться на каждый шаг.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Gartner прогнозирует, что расходы на программное обеспечение для управления цепочками поставок с агентным ИИ вырастут с менее чем $2 млрд в 2025 году до $53 млрд к 2030 году.

Агент в реальном времени ищет и разбирает внутреннюю документацию, вытаскивая контекст из тысяч страниц корпоративной базы знаний. Он же сам формирует структурированные запросы к корпоративным хранилищам, визуализирует результаты и собирает отчеты. Менеджер получает готовую справку за пару минут.

Другие агенты занимаются урегулированием споров с поставщиками на маркетплейсе. Они поднимают историю заказов и применимые политики, сопоставляют статистические модели с контекстным разбором и предлагают решение по конкретной ситуации. Раньше такой спор уходил к специалисту на несколько дней.

Ассистент цепочки поставок помогает операторам ориентироваться в сложных процессах систем управления складом. Агент-координатор разработки самостоятельно создает новых агентов: собирает знания предметной области, упаковывает их в код и доводит до рабочей эксплуатации за один-два дня.

Цифровые двойники и интернет вещей

Еще одно направление — цифровые двойники магазинов и складов. Виртуальные копии физических объектов обновляются в реальном времени за счет датчиков интернета вещей. Платформа компьютерного зрения сводит данные с камер, радиочастотных считывателей, температурных датчиков и весов в единую картину работы объекта.

Цифровой двойник распределительного центра помогает прогонять сценарии возможных изменений: как изменится пропускная способность при добавлении третьей линии укладки товаров на паллеты; как перестроить потоки при остановке конвейерной ленты.

ИИ в логистике и ритейле сегодня — это сразу сотни параллельных инициатив. Голосовые помощники в кабинах грузовиков, локальные модели компьютерного зрения на складах, сканирование бумажных накладных, агенты, автоматически закрывающие споры с поставщиками. Один большой проект здесь не сработает, требуется набор практичных решений на каждом участке.

Будущее ритейла — это магазин, где каждый сотрудник усилен ИИ-агентом, каждый склад управляется цифровым двойником, а решения принимаются на основе точных данных. Формат полностью обезлюдевшего магазина решает только часть задач и не показывает всей глубины изменений в отрасли.

Артем Милосердов

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