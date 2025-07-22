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Microsoft Windows AMSI Anti-Malware Scanning Interface


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи 1
11.07.2024 Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами 1
19.03.2020 VMware представила решения для встроенной безопасности цифровых предприятий 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Microsoft Windows AMSI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24959 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1517 1
Trellix 5 1
Fortinet 396 1
Broadcom - VMware 2418 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 2
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2380 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1880 1
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DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 844 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5121 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9489 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 630 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2891 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5952 1
DevOps - Development и Operations 972 1
Microsoft Windows 16028 2
Microsoft Windows PowerShell 208 2
FreePik 1203 1
AutoIt 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1461 1
Linux OS 10371 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3006 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 1
Broadcom - VMware vSphere 579 1
Broadcom - VMware Secure State 4 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Broadcom - VMware Advanced Security for Cloud Foundation 1 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Мельникова Анастасия 422 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6575 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4808 1
Forrester Consulting 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
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