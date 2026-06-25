Стабильность важнее цены: CISO российских организаций назвали главный критерий выбора NGFW

Интегратор в области информационной безопасности iTProtect провел опрос о критериях выбора NGFW-решений (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения) в российских коммерческих и государственных организациях. Лидирующими критериями в результатах опроса стали стабильность работы, наличие V*N-клиента и высокая производительность. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Респондентами опроса стали ИТ- и ИБ руководители, которые посетили бизнес-мероприятие, посвященное выходу новой версии межсетевого экрана нового поколения от «Лаборатория Касперского» – Kaspersky NGFW 1.2.

Несмотря на то, что период массовой замены зарубежных NGFW в России уже позади, процесс импортозамещения и модернизации сетей продолжается. Сегодня перед ИТ- и ИБ-подразделениями стоят такие сложные технологические вопросы как обеспечение производительности под высокие нагрузки, создание экосистемы решений, защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) с учетом требований регуляторов или выстраивание филиальной сети без потери скорости. Именно поэтому рынок NGFW продолжает активно развиваться и требовать улучшения продуктов.

Проведенный на мероприятии опрос показал, какие характеристики являются первоочередными при выборе NGFW в российских организациях.

Самым важным параметром стала стабильность работы решения, так ответили 30% участников. На втором месте оказалось наличие V*N-клиента для подключения удаленных пользователей (19% голосов), а замыкает тройку лидеров в приоритетах высокая производительность, на которую обращают внимание 16% проголосовавших.

Остальными влияющими на выбор критериями стали возможности интеграции с другими продуктами (10%), удобство интерфейса управления (8%), ценовая политика (5%), наличие сертификата ФСТЭК (5%), функционал маршрутизации трафика (3%) и поставляемые экспертные базы от вендора для обнаружения угроз (3% респондентов).

«Главный вывод исследования — в приоритете у рынка стабильные и высокопроизводительные NGFW-решения для построения надежной защиты сетевого периметра. Ведь именно он остается основным барьером на пути злоумышленников в инфраструктуру организации. Ради этого российские заказчики сегодня готовы не ставить во главу угла стоимость лицензий», — сказал Роман Новиков, руководитель направления информационной безопасности компании iTProtect.