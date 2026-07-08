Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска

«Лаборатория Касперского» представила большое обновление межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW. В версии 1.2 улучшения направлены на расширение поддержки корпоративных сетевых сценариев и интеграции в инфраструктуру заказчика, повышение производительности и отказоустойчивости, развитие механизмов защиты и обнаружения угроз, а также удобства внедрения, эксплуатации и управления продуктом. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Показатели. Показатель обнаружения угроз (Detection Rate) составляет не менее 95%, а в отдельных сценариях достигает 100%. Производительность старшей аппаратной платформы Kaspersky NGFW KХ-3500 увеличилась вдвое — до 140 Гбит/с в режиме NGFW, а число детектируемых приложений выросло до более 6000. Также расширена поддержка правил межсетевого экранирования для использования в крупных средах — до 100 тыс. Число сигнатур в IDPS-движке увеличилось до более 9000, при этом производительность решения осталась на высоком уровне, а на некоторых аппаратных платформах даже выросла.

Ключевые обновления

Виртуальные контексты. Одна из ключевых возможностей обновленного решения — поддержка виртуальных контекстов (Virtual Security System, VSS). Эта технология позволяет запускать на одном физическом NGFW несколько независимых логических копий продукта, у каждой из которых свои политики безопасности, таблицы маршрутизации и другие настройки. Это упрощает сегментацию сети, а также позволяет разграничивать задачи. Например, один виртуальный контекст можно использовать для доступа в интернет, а другой — для работы в изолированном сегменте сети.

Маршрутизация на основе политик (policy-based routing). Управлять трафиком теперь можно не только на основе стандартных таблиц маршрутизации, но и на основе политик. В этом случае трафик, соответствующий определенным параметрам, будет направляться в конкретный интерфейс. Это позволит более гибко настраивать маршрутизацию на устройствах — как физических, так и виртуальных. Задавать правила можно по интерфейсам, IP-адресам, сервисам и пользователям.

Управление конфигурациями политик (commit-based config). Теперь перед отправкой и применением измененных политик на все устройства в рамках заданной конфигурации отображается полный список модификаций — с указанием типа объекта, действия, автора изменения и времени правки. Таким образом, администраторы будут видеть, кем и когда они были сделаны. Это упрощает контроль конфигураций, а также снижает вероятность конфликтов в случае одновременной работы нескольких специалистов.

Настройка IP SLA tracking для статической маршрутизации. Эта функция позволяет организовать отказоустойчивое подключение одновременно к нескольким провайдерам и управлять распределением трафика между ними при помощи статических маршрутов. Система отслеживает параметры качества соединения, включая задержки и потерю пакетов данных, до отслеживаемого ресурса в настройках профиля IP SLA. Если параметры отслеживаемого ресурса перестанут соответствовать необходимым значениям, трафик автоматически перенаправляется на резервный маршрут. Это позволит поддерживать непрерывность сетевого взаимодействия.

Policy & route-based Site-to-Site IPsec VPN. Теперь можно объединять филиалы и распределенные площадки через защищенные туннели поверх интернета. Система поддерживает настройку IPsec-туннелей между несколькими устройствами, мониторинг состояния соединений и управление параметрами маршрутизации. Для обмена ключами используется протокол безопасности IKEv2.

Защита от IP Spoofing. Новый механизм проверяет корректность источников трафика, чтобы предотвращать атаки, при которых злоумышленники подменяют IP‑адрес источника в заголовках сетевых пакетов, чтобы замаскировать свою идентичность или выдать себя за доверенный узел сети.

Мониторинг кластера и BGP/OSPF соседств через SNMP. В Kaspersky NGFW стали доступны дополнительные параметры для мониторинга состояния кластера и BGP- и OSPF-соседств через базовый протокол мониторинга Simple Network Management Protocol (SNMP). Теперь можно отслеживать состояние соединений, изменения маршрутной информации и переключения между узлами кластера. Это в том числе упрощает анализ инцидентов, касающихся BGP-сессий.

«Kaspersky NGFW 1.2 — это релиз, созданный на основе опыта реальных внедрений и эксплуатации в корпоративных инфраструктурах. Мы сосредоточились не просто на добавлении новых функций, а на том, что действительно важно бизнесу: надежности, производительности, отказоустойчивости, безопасности и бесшовной интеграции в существующую инфраструктуру. Сегодня Kaspersky NGFW — это полноценная платформа, готовая к решению задач организаций любого масштаба», — сказал Дмитрий Головко, старший менеджер продукта Kaspersky NGFW.

Kaspersky NGFW предназначен для средних и крупных компаний с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе попадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения и ПАК Минцифры России, прошел сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети четвертого класса защиты.