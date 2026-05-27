Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск мошеннических рассылок с использованием Google AppSheet

«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой фишинговой схеме, в которой злоумышленники используют платформу Google AppSheet для рассылки писем с заманчивыми предложениями о работе. Чтобы узнать детали вакансии, потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке в письме и указать конфиденциальные данные. Использование легитимной платформы помогает мошенникам усыплять бдительность пользователей и обходить традиционные спам-фильтры. Ранее компания уже фиксировала распространение почтовых угроз с использованием таких легальных сервисов как Google Tasks, Google Sheets и OpenAI.

В чём суть схемы. Злоумышленники регистрируются на платформе Google AppSheet, после чего рассылают мошеннические письма с настоящего сервисного адреса noreply@appsheet.com, используя при этом правдоподобные имена отправителей в отображаемом имени. В них имитируются сообщения от рекрутинговых команд крупных технологических или FMCG-компаний, а также автопроизводителей. Получателю предлагают познакомиться и обсудить карьерные возможности. Чтобы назначить встречу, нужно перейти по ссылке, где пользователю нужно указать имя, контактные данные и предпочтительное время встречи. После этого его направляют на другую мошенническую страницу с запросом логина и пароля от учётных записей, например, от Google. В результате всех этих действий человек рискует скомпрометировать свои конфиденциальные данные.

Не только ссылка. Возможен и другой мошеннический сценарий: в письме может отсутствовать фишинговая ссылка, и адресата попросят самостоятельно написать ответное письмо «команде рекрутеров». Предположительно это делается, чтобы в ходе дальнейшего общения попытаться получить учётные данные жертвы.

Почему фишинговые письма оказываются в ящике. Поскольку письма отправляются через инфраструктуру Google, они часто проходят технологии защиты электронной почты SPF, DKIM и DMARC, что повышает вероятность их успешной доставки потенциальным жертвам. Кроме того, возможности AppSheet позволяют отправлять не только электронные письма, но и СМС. Для запуска подобных кампаний достаточно оформить платную подписку на сервис даже на базовом тарифе.

«Злоумышленники всё чаще используют легитимные облачные сервисы в своих атаках. Ранее мы уже сообщали о мошеннических схемах с применением Google Forms и Google Tasks. Теперь для масштабных фишинговых рассылок используется и AppSheet. Такой способ позволяет мошенникам усыпить бдительность пользователей, а также затруднить обнаружение защитными решениями. Поэтому важно внимательно проверять любые входящие сообщения, даже если они поступают с адресов, вызывающих доверие», — сказала Анна Лазаричева, старший спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: при получении предложений о трудоустройстве связываться с компанией по другим официальным каналам, например, позвонить по телефону; не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои конфиденциальные данные на сомнительных ресурсах; настроить многофакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов; установить надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами, например, Kaspersky Premium.

Для защиты бизнеса от подобных атак эксперты компании рекомендуют: регулярно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников. В этом помогут специализированные курсы или тренинги, например, Kaspersky Automated Security Awareness Platform; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять запароленные архивы и использовать технологию CDR, такое как Kaspersky Security для почтовых серверов в расширенной версии KSMS Plus; защищать конечные устройства с помощью решений вендора, эффективность технологий которого подтверждается независимыми тестами, к примеру Kaspersky Security для бизнеса; более крупному бизнесу — применять комплексные решения, позволяющие выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, такие как Kaspersky Symphony XDR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290