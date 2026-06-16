Kaspersky Symphony XDR обеспечивает информационную безопасность «Сетевой компании»

АО «Сетевая компания» выбрало решение Kaspersky Symphony XDR для комплексной и экосистемной защиты предприятия. Это расширенная система обнаружения и реагирования на сложные кибератаки, которая обеспечивает безопасность всей инфраструктуры — от рабочих мест и почты до корпоративных серверов и сети. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Решение в пользу Kaspersky Symphony XDR было принято в связи с тем, что в компании активно ведётся цифровая трансформация. Она охватывает все бизнес-процессы организации, большая часть этих преобразований относится к области передачи и распределения электроэнергии. Для поддержания устойчивости бизнеса требовалось сократить среднее время обнаружения инцидентов и реагирования на них, автоматизировать рутинную работу аналитиков и высвободить ресурсы для решения стратегических задач. Компания искала экосистемный подход к кибербезопасности, чтобы выстроить гибкую в управлении систему ИБ с полным набором синхронизированных инструментов в рамках одной лицензии.

Решение «Лаборатории Касперского» объединяет большую часть инструментов, необходимых для обеспечения высокого уровня защищённости инфраструктуры, в едином интерфейсе управления и мониторинга. В состав Kaspersky Symphony XDR входят тесно интегрированные между собой инструменты, которые позволяют обеспечить комплексную защиту как от массовых угроз, так и от сложных целевых атак: Kaspersky EDR Expert (KEDR) — продвинутая система обнаружения и реагирования на угрозы на конечных точках; Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — SIEM-система для централизованного сбора и анализа событий безопасности; Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) — продвинутая защита от целевых атак и скрытых угроз.

Основу Kaspersky Symphony XDR составляют проверенные решения классов EDR и EPP, которые регулярно получают наивысшие оценки независимых экспертов. Их дополняют другие мощные ИБ-продукты, обеспечивающие защиту всего периметра. Это высвобождает ресурсы ИБ-команды и повышает эффективность обнаружения и реагирования на инциденты. Компании при этом не нужно тратить ресурсы на подбор подходящих ИБ-продуктов и внедрять их по отдельности: Kaspersky Symphony XDR одномоментно закрывает все потребности в области киберзащиты.

«От нашей работы зависит качество и безопасность повседневной жизни людей, что требует соблюдения высочайших стандартов, в том числе в реализации системы информационной безопасности. Вот почему мы выбрали решение, которое позволяет осуществлять комплексное противодействие сложным кибератакам за счет тесной интеграции инструментов, эффективность которых подтверждается в том числе в независимых тестах. Благодаря Kaspersky Symphony XDR наши ИБ-специалисты получают полный обзор происходящего в инфраструктуре и возможности глубокого анализа первопричин инцидентов, а также централизованного реагирования на них», — сказал Тимур Курбангалиев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации и информационным технологиям АО «Сетевая компания».

«"Сетевая компания“, одно из ведущих предприятий страны в сфере электроэнергетики, воспользовалась всеми преимуществами решения, которое объединяет полный набор передовых технологий для противодействия современным киберугрозам. Продукт позволит специалистам компании оперативно и централизованно реагировать на сложные инциденты, а также усилить киберзащиту от продвинутых угроз. Все компоненты Kaspersky Symphony XDR тесно интегрированы как друг с другом, так и со сторонними продуктами, что позволяет заказчику создавать единую ИБ- и ИТ-экосистему», — сказала Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».